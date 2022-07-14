Запрет на въезд в РФ грузовиков из ЕС может вступить в силу с 1 октября

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Запрет на въезд в РФ большегрузных автомобилей из ЕС может вступить в силу с 1 октября этого года, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с подготовкой соответствующих документов.

"Все документы находятся на межведомственном согласовании. В целом ведомства не возражают против введения ответных санкций в отношении европейских перевозчиков. Проект указа президента и ряд других нормативных актов Минтранс представит в правительство до 1 августа", - сказал один из них.

По словам другого источника, в настоящее время Минсельхоз и Минпромторг готовят списки товаров, перевозка которых не будет подпадать под ограничение.

В Минтрансе и Минсельхозе эту информацию не прокомментировали, в Минпромторге оперативно не ответили.

От комментариев отказались и в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП), которая ранее обращалась к властям с просьбой ввести ограничения на въезд грузового транспорта с территории ЕС. В сообщении ассоциации от 1 июля отмечается, что по итогам совещания у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова было поручено до 1 августа 2022 года провести согласование проектов указа президента РФ и постановления правительства, предусматривающих введение ответных мер в отношении автоперевозчиков стран Евросоюза с применением схемы перегрузки/перецепки.

Как сообщалось, эта схема действует в Белоруссии и предусматривает перецепку и перегрузку товаров с транспортных средств европейских перевозчиков на фуры белорусских компаний на приграничных терминалах.

Согласно сообщению АСМАП, на совещании первый замминистра транспорта Андрей Костюк проинформировал о рассмотрении опыта белорусской стороны и готовности российской инфраструктуры на границе со странами Евросоюза к введению механизма перецепки/перегрузки.

"Были отмечены прогнозируемые положительные эффекты в случае введения механизма перецепки/перегрузки по аналогии с мерами, предпринятыми в Белоруссии", - уточняется в документе.

Как сообщалось, с 8 апреля вступил в силу запрет любым предприятиям автомобильного транспорта, созданным в РФ и Белоруссии, на перевозку грузов по территории Евросоюза, в том числе транзитом. Эти меры не затрагивают порожние фуры с российскими и белорусскими регистрационными номерами. Помимо этого, ограничения пока не распространяются на автомобильные грузоперевозки, осуществляющие доставку фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, а также доставку энергоносителей, цветных металлов и удобрений и автодорожное сообщение для гуманитарных целей.