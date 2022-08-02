Рынок акций РФ потерял за день почти 2% на фоне нестабильной внешней конъюнктуры

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ закрылся во вторник на дневных минимумах, потеряв за день почти 2% на фоне нестабильной внешней конъюнктуры из-за возросшей геополитической напряженности вокруг Тайваня.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2137,3 пункта (-1,96%), индекс РТС - 1116,12 пункта (-1,99%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали негативную динамику в пределах 7,4%.

Доллар США стоил 60,32 рубля, что на 0,15 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня.

Подешевели расписки OZON (-7,4%) и TCS Group Holding (-4%), а также акции "Полюса" (-5,1%), "ММК" (-4,3%), "Роснефти" (-3,5%), "Сургутнефтегаза" (-3,5%, "префы" снизились в цене на 0,6%), АФК "Система" (-2,9%), "Норникеля" (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (-2,8%), "Русала" (-2,8%), "Газпрома" (-2,5%), "Московской биржи" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2,5%), "Аэрофлота" (-1,9%), "Яндекса" (-1,8%), "НЛМК" (-1,3%), Polymetal (-1%), "Северстали" (-0,9%), ВТБ (-0,8%), "МТС" (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+0,8%), "Магнита" (+0,3%), Сбербанка (+0,1%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций по итогам вторника продемонстрировал умеренно негативную динамику "голубых фишек" на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала из-за возросшей геополитической напряженности вокруг Тайваня.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона упали по итогам торгов во вторник, исключение составил лишь австралийский рынок. Американские и европейские фондовые индексы преимущественно снижаются 2 августа в пределах 0,1-0,5%. Глобальные инвесторы обеспокоены рисками нарастания геополитического кризиса в Азии из-за визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань (она прибыла в Тайбэй на во вторник вечером). Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.

Визит Пелоси на Тайвань стал серьезным нарушением принципов "одного Китая" и установления дипотношений между КНР и США, серьезно повлиял на политическую основу китайско-американских отношений, в связи с этим Китай заявляет решительный протест, говорится в заявлении МИД КНР. "Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - отметил МИД КНР.

"В ответ на визит спикера Палаты представителей США в тайваньский регион Китая Китай, безусловно, примет все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Ответственность за все вытекающие из этого последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство КНР.

Вместе с тем цены на нефть, снижавшиеся в первой половине торгов, ближе к вечеру развернулись вверх после резкого падения 1 августа. Рынок обеспокоен перспективами замедления экономического роста, что может негативно повлиять на спрос на топливо. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по Москве во вторник составила $101,31 за баррель, что на 1,28% выше закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты опустились в цене на 3,8%, до $100,03 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи составила к этому времени $95,03 за баррель, что на 1,21% больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов упала на 4,8%, до $93,89 за баррель.

Нефтяной рынок также ждет итогов очередного заседания министров стран ОПЕК+, которое состоится в среду. Как ожидается, картель подтвердит уровень увеличения добычи нефти в сентябре, несмотря на призывы США активнее наращивать производство.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций завершил торги вторника снижением, оказавшись под влиянием фиксации прибыли по ряду эмитентов и не сумев получить поддержку извне. Акции ряда высокотехнологичных компаний продолжали отрицательную коррекцию с достигнутых в предыдущие сессии максимумов. Ритейлер X5 Group во вторник представил сильные финансовые результаты за II квартал текущего года, согласно которым выручка увеличилась на 18,6% в годовом выражении, до 647,95 млрд рублей, а чистая прибыль подскочила на 57,7% (год к году), до 25,44 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила рекордные 9,5% против прогнозного диапазона 8,1-9,3%.

"Торги на фондовых биржах США к завершению сессии в РФ проходили без единой динамики трех основных индексов, которые изменялись в пределах 0,5%. Рынок находился под давлением геополитической напряженности, которая усилилась в связи с визитом спикера Палаты представителей Пелоси на Тайвань. Самолет к вечеру успешно приземлился на острове, но, судя по всему, отношения США и Китая теперь могут еще больше накалиться. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению основных торгов в РФ терял около 0,5%, корректируясь с максимумов первой половины июня на фоне геополитических рисков и вероятной поддержки европейскими странами позиции США в отношении Тайваня", - отмечает Кожухова.

По мнению портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, основным негативным фактором, влиявшим на российский рынок, выступил внешний новостной фон. В частности, на настроения инвесторов сегодня влияли усилившиеся геополитические риски, связанные с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань. Помимо этого, в фокусе внимания запланированная встреча технического комитета ОПЕК, которая должна пролить свет на будущую стратегию картеля и, возможно, отразить результаты визита Байдена в Саудовскую Аравию в июле.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев, внешний фон для российского рынка во вторник складывался негативно. Ключевые биржи Азиатско-тихоокеанского региона снизились во главе с КНР, где развивается накал отношений между Поднебесной и США. Американские и европейские фондовые индексы также находились под давлением. "Внимание инвесторов сегодня было приковано к ситуации на Тайване, которая может оказать серьезное влияние на рынки. В условиях повышенной нервозности инвесторов стоит ожидать сохранения негативных настроений на рынке в ближайшее время", - полагает Соловьев.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи по итогам торгов вторника составил 27,91 млрд рублей (из них 5,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,58 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,26 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").