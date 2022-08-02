Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Американский спецборт Boeing C-40C со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, вылетевший во вторник из Малайзии, приземлился в административной столице Тайваня Тайбэе, следует из данных авиационного сервиса Flightradar.

В свою очередь издание The Independent вело прямую трансляцию из аэропорта Тайбэя после приземления лайнера. Пелоси вышла из самолета в сопровождении представителей делегации США. Спикер Палаты представителей помахала встречающим, а затем сделала фотографии со встречавшими членами тайваньской делегации. После этого Пелоси проводили в здание аэропорта. На протяжении всего времени на ней была медицинская маска.

Самолет вместо прямого маршрута на остров, вылетев из столицы Малайзии Куала-Лумпура, пролетел через воздушное пространство Индонезии, а затем к востоку от Филиппин и зашел на посадку на Тайвань со стороны Тихого океана. Тем самым он обошел пространство над Южно-Китайским морем, где выполняют задачи сразу два китайских авианосца - "Шаньдун" и "Ляонин".

К юго-востоку от Тайваня находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем ВМС США USS Ronald Reagan ("Рональд Рейган"). В ее состав входят ракетный крейсер USS Antietam ("Энтитэм") и эсминец USS Higgins ("Хиггинс"). К северу от острова также курсируют авианесущие универсальные десантные корабли America ("Америка") и Tripoli ("Триполи").

Спикер Палаты представителей Пелоси отправилась с официальной поездкой в страны Азии - Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, говорилось в официальном сообщении ее офиса. Указывалось, что Пелоси возглавляет американскую делегацию, целью поездки которой является проведение переговоров по вопросам торговли, безопасности, климатических изменений и эпидемии COVID-19.

О возможности ее визита на Тайвань, о котором она ранее заявляла, официально не указывалось. Между тем власти Тайваня подтвердили, что она прибудет на остров. Пелоси и члены делегации остановятся в гостинице "Гранд Хаятт" в административной столице Тайваня Тайбэе. Встреча с властями острова планируется в среду в 08:50 по местному времени.

Напряженность вокруг возможного визита Пелоси на Тайвань возросла после того, как председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с президентом США Джо Байденом в четверг заявил, что позиция китайского руководства и народа страны по тайваньскому вопросу – твердая и что "США должны уважать "принцип одного Китая". Он также предостерег Байдена от "игры с огнем" по теме Тайваня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что азиатское турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси с возможным посещением ею Тайваня носит провокационный характер и ведет к нарастанию напряженности в регионе.