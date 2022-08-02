Китай заявил протест США в связи с визитом Пелоси на Тайвань

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань стал серьезным нарушением принципов "одного Китая" и установления дипотношений между КНР и США, серьезно повлиял на политическую основу китайско-американских отношений, в связи с этим Китай заявляет решительный протест, говорится в заявлении МИД КНР.

"Никто не должен недооценивать твердую решимость, твердую волю и способность китайского правительства и народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность", - отметил МИД КНР.

"В ответ на визит спикера Палаты представителей США в тайваньский регион Китай, безусловно, примет все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Ответственность за все вытекающие из этого последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство КНР.

Пелоси, "несмотря на сильную оппозицию Китая и серьезные переговоры, посетила тайваньский регион Китая, грубо нарушив принцип "одного Китая" и положения трех китайско-американских совместных коммюнике, серьезно повлияв на политическую основу китайско-американских отношений, ущемив интересы Китая, его суверенитет и территориальную целостность", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Конгресс США является неотъемлемой часть американского правительства. Визит спикера Палаты представителей на Тайвань "в любой форме или по любой причине является крупной политической провокацией, направленной на наращивание официальных обменов между Соединенными Штатами и Тайванем".

"Китай никогда не примет этого, и китайский народ никогда с этим не согласится", - подчеркнул МИД.

Министерство заявило, что позиция китайского правительства и китайского народа по тайваньскому вопросу последовательна, а "решительная защита национального суверенитета и территориальной целостности - это твердая воля более 1,4 миллиарда китайцев".

Визит Пелоси

Ранее во вторник Пелоси прибыла на Тайвань. О возможности ее визита, о котором она ранее заявляла, официально не говорилось. Между тем власти Тайваня подтвердили, что она прибудет на остров.

Пелоси и члены делегации остановятся в гостинице "Гранд Хаятт" в административной столице Тайваня Тайбэе. Встреча с властями острова планируется в среду в 08:50 по местному времени.