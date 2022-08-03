"АвтоВАЗ" предложил сотрудникам в Ижевске выплаты за добровольное увольнение

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" предложил сотрудникам автозавода в Ижевске ("Лада Ижевск"), выпускающего модели Lada Vesta, выплату 5 окладов и дополнительную материальную поддержку, а также помощь в трудоустройстве в случае добровольного увольнения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Тем, кто уволится добровольно, предложат постоянные рабочие места на других предприятиях города и региона с выплатой 5-7 средних зарплат или 12 МРОТ.

Единовременная выплата 7 средних зарплат будет предложена работникам предпенсионного возраста при выходе на досрочную пенсию.

Кроме того, "АвтоВАЗ" продлит оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до конца 2023 года или до достижения ребенком 4 лет.

"АвтоВАЗ" готов проспонсировать переобучение сотрудников на новые профессии, нужные на рынке труда Ижевска и Удмуртии, а также помочь им найти работу после переобучения.

По данным "АвтоВАЗа", штат ижевской "дочки" составляет 3,2 тысячи человек.

Массовых сокращений на заводе в Ижевске не планируется, заверила компания. Выплаты за добровольное увольнение "АвтоВАЗ" называет частью комплекса "дополнительных мер поддержки с целью обеспечения занятости и повышения максимальной загрузки предприятия в связи с продолжающимся кризисом в поставке комплектующих для Lada Vesta и приостановкой производства автомобилей этого семейства".

Компания намерена поддерживать занятость персонала для оставшихся сотрудников ООО "Лада Ижевск". В частности, планируется переобучать персонал с возможностью перевода сотрудников внутри группы.

Ради поддержки производства в Ижевске "АвтоВАЗ" планирует развивать штамповочное и пластиковое производство для локализации импортируемых компонентов, создать индустриальный парк "Лада Ижевск" с привлечением резидентов - производителей неавтомобильной продукции для организации новых рабочих мест.

На площадке ижевского автозавода планируется реализовывать проект по выпуску нового автомобиля. При этом в настоящее время на заводе продолжают работать сервисные и обеспечивающие функции.

30 июля премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил, что "АвтоВАЗ" формирует стратегию развития предприятия и бренда Lada, оценивает загрузки предприятий в Тольятти и Ижевске, а окончательные решения по персоналу будут приняты в августе-сентябре. Семенов подчеркнул, что завод в Ижевске не будет закрыт, но власти региона держат на контроле вопрос с трудоустройством работников этого завода, которе решили сменить работу.

Как сообщили ранее СМИ, первичная профсоюзная организация ижевского завода "АвтоВАЗа" в конце июля обратилась к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, в котором указывала на неопределенность перспектив занятости в связи с пятимесячным простоем и планами руководства группы перенести сборку Lada Vesta в Тольятти.

За I полугодие 2022 года "АвтоВАЗ" продал в России 74 714 машин Lada, что в 2,7 раза (62,7%) ниже, чем за аналогичный период прошлого года.