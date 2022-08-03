Росавиация разрешила авиакомпании "Аврора" техобслуживание Superjet 100

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аврора" получила допуск на оперативное техническое обслуживание самолетов Superjet 100, сообщила пресс-служа перевозчика.

"Авиакомпания "Аврора" успешно прошла комплексную экспертизу, выездную проверку Росавиации и получила одобрение на оперативное техническое обслуживание воздушных судов Superjet 100 (RRJ-95)", - говорится в пресс-релизе.

Специалисты отдела поддержания летной годности Дальневосточного МТУ Росавиации подтвердили готовность "Авроры" к проведению оперативного техобслуживания SSJ-100.

На прошлой неделе замдиректора департамента авиационной промышленности Минпромторга Михаил Пересадин сообщил, что "Аврора" до 2026 года должна получить 45 воздушных судов различных классов: самолеты Ил-114, Ил-410, легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал", новый Superjet с импортозамещенными агрегатами и системами и новый турбовинтовой региональный самолет на 44 места ТВРС-44 "Ладога". "Все необходимые распоряжения получены, механизм финансирования определен", - сказал тогда Пересадин.

Сейчас в парке "Авроры" 19 самолетов: восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.

АО "Авиакомпания "Аврора" была создана в 2013 году. По инициативе властей на базе "Авроры" было решено создавать единую дальневосточную авиакомпанию. Для этого 100% акций перевозчика сначала консолидировала Сахалинская область, в дальнейшем ожидалось, что в его капитал войдут все 11 дальневосточных регионов, РФ при этом планировала сохранить "золотую акцию".

Как говорится в отчете "Авроры" за 2021 год, крупнейшим акционером компании является Сахалинская область с долей 49,99%. По 5% акций у структур Якутии, Бурятии, Хабаровского, Камчатского, Приморского и Забайкальского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа. Менее 1% получило АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" (КРДВ, 100% принадлежит Минвостокразвития).