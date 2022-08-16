"Аврора" до конца 2022 года завершит присоединение авиакомпаний ДФО

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" намерена до конца текущего года завершить все корпоративные процедуры, связанные с вхождением в нее авиаперевозчиков регионов Дальнего Востока и решить вопрос о поставках новых самолетов, сообщил гендиректор "Авроры" Константин Сухоребрик.

Он представил планы компании премьер-министру Михаилу Мишустину в аэропорту Читы.

По словам Сухоребрика, флот нового авиаперевозчика будет включать целую линейку отечественных самолетов.

"Сейчас смотрим на конфигурацию новых самолетов, оборудование, заключаем договоры поставок с производителями", - сказал он, добавив, что особое внимание компания уделит закупкам вертолетов, а также легких многоцелевых однодвигательных самолетов (ЛМС) "Байкал". Также в парке "Авроры" будут самолеты SSJ100, Ил-114, L-410.

Сейчас по флоте единой авиакомпании 145 воздушных судов. По итогам года компания планирует перевезти 2 млн пассажиров. В ближайших планах "Авроры" - восстановить посадочные площадки для вертолетной техники. По предварительным подсчетам предстоит восстановить порядка 180 площадок в Дальневосточном регионе, сказал Сухоребрик.

Мишустин подчеркнул важность доступного для людей тарифа на рейсы дальневосточной авиакомпании. "Надо очень внимательно следить за тем, чтобы тарифная политика строилась в соответствии с возможностями людей, на сегодняшний день соответствующие субсидии мы предоставляем", - сказал он.

"Аврора" - бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) - Сахалинская область, по 5% - у десяти других регионов ДФО, менее 1% - у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".