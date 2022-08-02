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Maersk улучшила прогноз из-за подорожания фрахта на фоне проблем в цепочках поставок

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk A/S повысила годовой прогноз для ключевых финансовых показателей на фоне продолжающегося увеличения ставок фрахта судов из-за проблем в глобальных цепочках поставок.

Компания ожидает, что базовый показатель EBITDA в текущем году составит около $37 млрд вместо ожидавшихся ранее $30 млрд, показатель EBIT - $31 млрд вместо $24 млрд.

"Трудности в глобальных цепочках поставок сохраняются дольше, чем мы ожидали", - отметила компания.

Свободный денежный поток в 2022 году теперь прогнозируется на уровне выше $24 млрд. Предыдущий прогноз предусматривал показатель выше $19 млрд.

Прогноз предполагает нормализацию ситуации в сегменте океанских перевозок в четвертом квартале 2022 года вместо ранее ожидавшегося второго полугодия, отмечается в пресс-релизе.

По предварительным данным, Maersk в апреле-июне получила выручку в размере $21,7 млрд, базовая EBITDA составила $10,3 млрд, а EBIT - $8,9 млрд.

Прогноз аналитиков, опрошенных самой компанией, предполагал квартальную выручку в размере $19,7 млрд, базовую EBITDA - $8,19 млрд и EBIT - $7,08 млрд.

Окончательная отчетность за второй квартал будет обнародована 3 августа.

С начала 2022 года капитализация Maersk сократилась на 14,7%, до 349,4 млрд датских крон ($48,03 млрд).

Maersk Дания
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