"Росатом" ждет основную лицензию на строительство АЭС "Пакш-2" в ближайшие месяцы

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - "Росатом" рассчитывает получить основную лицензию на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии в ближайшие месяцы, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"По "Пакш-2" мы ожидаем получение основной лицензии в ближайшие месяцы. При этом надо понимать, что конечно это решение принимает венгерский регулятор, венгерское правительство, и здесь за ними последнее слово, - сказал он. - Для того, чтобы сохранить набранные темпы строительства и действовать в контрактных сроках, конечно же, очень бы хотелось, чтобы эта лицензия была выдана в ближайшие месяцы".

В апреле Янош Сули, венгерский министр без портфеля, ответственный за проект "Пакш-2", отмечал, что международные поставщики оборудования заверили Венгрию, что продолжат работу с проектом АЭС. Компания "Пакш-2" получила строительные лицензии на более чем половину строительно-монтажных работ. Новые документы будут выпущены в ближайшее время, что позволит перейти ко второй стадии проекта, говорил Сули.

Венгрия все еще ожидает выдачи лицензии на строительство станции. В феврале премьер-министр Виктор Орбан говорил, что страна рассчитывает на скорую ее выдачу, что позволит перейти к сооружению.

Сейчас на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 общей мощностью порядка 2 ГВт. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков этой АЭС, но на сроки строительства повлияло затянувшееся разбирательство Европейской комиссии.

Сообщалось, что стоимость этого проекта составляет около 12,5 млрд евро, российская госкорпорация "Росатом" подписала контракты на достройку АЭС в декабре 2014 года. В марте того же года Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро.