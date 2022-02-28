Венгрия не намерена отказываться от российского проекта АЭС "Пакш-2"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отклонил призывы оппозиции приостановить или отказаться от реализации проекта АЭС "Пакш-2", строительством которой должен заняться российский "Росатом", сообщает Bloomberg со ссылкой на слова Орбана в эфире местного телеканала.

По словам Орбана, хотя Венгрия поддерживает все санкции Европейского союза в связи в связи с военной операцией РФ на Украине, правительство не хочет платить завышенную цену, особенно когда это касается энергетического сектора.

В начале февраля Орбан заявлял, что рассчитывает на скорую выдачу лицензии на строительство АЭС "Пакш-2".

В настоящий момент на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 общей мощностью порядка 2 ГВт. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков этой АЭС, но на сроки строительства повлияло затянувшееся разбирательство Европейской комиссии.

Сообщалось, что стоимость этого проекта составляет около 12,5 млрд евро, российская госкорпорация "Росатом" подписала контракты на достройку АЭС в декабре 2014 года В марте того же года Россия и Венгрия подписали соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро.