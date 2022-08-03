Airbnb вышла на прибыльный уровень во II квартале

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. впервые отчитался о прибыльном втором квартале после выхода на публичный рынок. Компания сообщила, что намерена выкупить свои акции на сумму $2 млрд на фоне уверенности в бизнесе.

Чистая прибыль Airbnb в апреле-июне 2022 года составила $379 млн, или $0,56 в расчете на акцию, по сравнению с убытком на уровне $68 млн, или $0,11 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка Airbnb увеличилась в 1,6 раза, до $2,19 млрд с $1,34 млрд за аналогичный квартал 2021 года.

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали чистую прибыль на уровне $0,45 на акцию при выручке в $2,1 млрд.

Совокупный объем бронирований Airbnb в прошедшем квартале вырос на 27%, до $17 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Airbnb отметила активный спрос на путешествия практически на всех своих рынках. При этом показатель бронирований был на 73% выше, чем в 2019 году до пандемии.

Между тем эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $17,13 млрд.

В третьем квартале компания ожидает выручку в $2,78-2,88 млрд, рассчитывая, что показатель будет рекордным. Аналитики в среднем прогнозируют показатель на уровне $2,77 млрд.

С начала 2022 года капитализация Airbnb снизилась на 30,1%.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско. Это сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тысячах городов мира.