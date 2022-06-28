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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:19

Сервис Airbnb оштрафован на 2 млн руб. за отказ локализовать данные россиян

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы признал виновной компанию Airbnb в отказе локализовать данные россиян на территории России, передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Суд назначил Airbnb штраф в размере 2 млн рублей.

Сервис Airbnb - онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что на сегодняшний день хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств в РФ зарубежных компаний.

В России за нарушение требования о локализации уже заблокирована соцсеть LinkedIn. В 2016 году Таганский суд Москвы удовлетворил соответствующий иск Роскомнадзора.

Airbnb
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