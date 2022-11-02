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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Airbnb в III квартале получила рекордную выручку

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. в третьем квартале 2022 года увеличил чистую прибыль в 1,4 раза, выручку - до рекорда благодаря росту бронирований.

Компания также отметила, что минувшие три месяца стали лучшими в ее истории, но результаты могли оказаться еще сильнее, если бы не подъем курса доллара. В то же время Airbnb ждет замедления темпов роста в текущем квартале и связывает это с фактором сезонности. Акции компании упали после публикации отчетности.

Как сообщается в пресс-релизе Airbnb, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $1,2 млрд, или $1,79 в расчете на акцию, по сравнению с $834 млн, или $1,22 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Выручка Airbnb увеличилась до рекордных $2,88 млрд с $2,24 млрд за аналогичный квартал 2021 года.

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали чистую прибыль на уровне $1,47 на акцию при выручке в $2,85 млрд.

Скорректированная EBITDA Airbnb в минувшем квартале также достигла рекорда, составив $1,5 млрд. Показатель свободного денежного потока поднялся на 80%, до $960 млн. Эксперты ожидали скорректированную EBITDA в размере $1,39 млрд, денежный поток - $1,1 млрд.

Совокупный объем бронирований в прошедшем квартале вырос на 31%, до $15,6 млрд, отмечается в пресс-релизе компании. Средняя суточная стоимость бронирования составила $156, что на 5% больше предыдущего года.

Между тем эксперты в среднем прогнозировали первый показатель на уровне $15,37 млрд, второй - $153,20.

Кроме того, Airbnb отметила рост числа размещений предложений жилья на платформе на 15%. По мнению компании, люди сейчас "так же, как и во время финансового кризиса 2008 года, заинтересованы в том, чтобы заработать дополнительные деньги на сдаче своего жилья".

В четвертом квартале компания ожидает выручку в $1,8-1,88 млрд при прогнозе аналитиков на уровне $1,87 млрд.

Акции Airbnb подешевели на 5,4% в ходе дополнительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 34,5%.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско, представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.

Airbnb
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