Министры ОПЕК+ начали обсуждать рекомендацию увеличить квоту в сентябре на 100 тыс. б/с

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Полноформатная встреча министров ОПЕК+ началась в режиме видеоконференции, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. б/с, хотя до его заседания основным вариантом было сохранение квот на уровне августа.

В случае такого повышения Саудовская Аравия сможет увеличить производство на 25 тыс. б/с, а ОАЭ - на 8 тыс. б/с.

По состоянию на июнь страны ОПЕК+ отстают от намеченного плана по добыче примерно на 2,8 млн б/с.