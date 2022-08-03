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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

ОПЕК+ решили повысить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч б/с

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Министры ОПЕК+ решили увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Референтные базы отсчета сохраняются в соответствии с решениями, принятыми в июле 2021 года, то есть, не меняются.

Министерская встреча проходила в режиме видеоконференции.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. б/с, хотя до его заседания основным вариантом было сохранение квот на уровне августа.

Таким образом, в случае такого увеличения квоты, Саудовская Аравия сможет увеличить производство на 25 тыс. б/с каждый, ОАЭ - на 8 тыс. б/с. Это одни из немногих стран ОПЕК, которые имеют мощности по увеличению нефтедобычи.

По состоянию на июнь страны ОПЕК+ отстают от намеченного плана по добыче примерно на 2,8 млн б/с.

JMMC ОПЕК Саудовская Аравия
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