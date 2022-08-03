Рынок акций РФ завершил снижением, лидерами падения стали бумаги металлургов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ, демонстрировавший в первой половине дня позитивную динамику blue chips благодаря улучшению ситуации на мировых рынках капитала, завершил торговую сессию среды умеренным снижением; лидерами падения выступили бумаги металлургических компаний, ведомые акциями ММК.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 2123,92 пункта (-0,63%), индекс РТС - 1105,99 пункта (-0,91%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали негативную динамику в пределах 9,3%.

Доллар США стоил к этому моменту 60,53 рубля, что на 0,23 рубля выше закрытия предыдущего дня.

Подешевели акции "ММК" (-9,3%), "Северстали" (-4%), "Русала" (-3,9%), "НЛМК" (-3,8%), "Полюса" (-3,5%), "АЛРОСА" (-2,5%), "Норникеля" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (-1,7%, "префы" потеряли в цене 0,5%), "Роснефти" (-1,6%), ВТБ (-1,2%), "Интер РАО" (-0,8%), "РусГидро" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), Сбербанка (-0,5%, "префы" снизились на 0,6%), "Газпрома" (-0,1%), Polymetal (-0,1%), расписки OZON (-0,6%).

Подорожали акции "Яндекса" (+3,4%), "МТС" (+2,2%), "Магнита" (+2%), "Татнефти" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), расписки TCS Group Holding (+1,4%).

Акции ММК в начале торгов падали на 14,4% (до 22,75 рубля за штуку), отыгрывая включение компании в санкционный список США, но затем немного отскочили от дневных минимумов. В новый санкционный список Минфина США были включены ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" и ряд аффилированных с ним структур, включая турецкий завод ММК и имеющее лицензии профучастника рынка ценных бумаг ООО "ИК "ММК-Финанс", ПАО "ГТЛК" и его дочерние компании (в том числе SPV, выступающая эмитентом евробондов - GTLK Europe Capital DAC), фонд "Сколково" и "Сколтех".

В связи с включением ММК, ГТЛК и их дочерних структур в санкционный список OFAC выдала ряд лицензий на совершение сделок с попавшими в SDN List компаниями. Лицензия на сворачивание операций с ММК и ГТЛК действует до 1 сентября, на выход из их ценных бумаг - до 3 октября. Более длительная лицензия, на полгода (до 31 января 2023 г.), выдана для сворачивания операций с турецким активом Магнитогорского меткомбината - MMK Metalurji.

Падение обыкновенных акций "Россетей" составило 21,4% (до 0,6502 рубля за штуку), в то время как привилегированные акции компании подорожали на 6,1% (до 1,3 рубля за штуку); при этом бумаги "ФСК ЕЭС" выросли в цене на 5,6% (до 0,09688 рубля за штуку) на новостях о параметрах присоединения к компании "Россетей". Совет директоров "ФСК ЕЭС" рекомендовал внеочередному собранию акционеров увеличить акционерный капитал компании на 1,75 трлн обыкновенных акций номиналом 50 копеек каждая, сообщила компания. Общая сумма допэмиссии составит 874,4 млрд рублей.

Совет директоров "ФСК ЕЭС" также определил коэффициенты конвертации указанных акций. В частности, в одну обыкновенную акцию "ФСК ЕЭС" номиналом 50 копеек конвертируется 0,09040/0,60580 обыкновенной и 0,09040/1,27300 привилегированной акций ПАО "Россети". Расчет коэффициентов конвертации производился на основе средневзвешенной рыночной (биржевой) стоимости акций "ФСК ЕЭС" и "Россетей" за 1 месяц до принятия советами директоров решений о созыве ВОСА по вопросам реорганизации.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", российский рынок акций, демонстрировавший в первой половине дня умеренный рост благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала, во второй половине дня ушел в минус, не найдя внутренних драйверов для продолжения позитивной тенденции. При этом аутсайдерами рынка выступили ценные бумаги металлургических компаний.

В мире

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно выросли по итогам торгов среды. Опасения по поводу геополитической напряженности в отношениях между Китаем и США нивелировались оптимизмом в связи со статданными из КНР. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в июле вырос до 55,5 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее. Темпы подъема индекса стали самыми быстрыми с апреля 2021 года, что связано с дальнейшим улучшением ситуации с коронавирусом и снятием ограничений.

Выросли в среду также европейские фондовые площадки, прибавив по основным индексам 0,5-1,4%. На позитивной ноте (+1-2%) открылись торги и на фондовых биржах США. Инвесторы анализируют свежую корпоративную отчетность, заявления руководителей ФРС и оценивают данные по деловой активности в секторе услуг США в июле. Главы Федеральных резервных банков (ФРБ) в своих выступлениях выразили готовность продолжить повышение ключевой ставки для борьбы с рекордной инфляцией, несмотря на признаки технической рецессии в США.

Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс не исключил, что на сентябрьском заседании ставка снова будет повышена на 75 базисных пунктов, как и на двух предыдущих заседаниях, хотя его базовый сценарий предусматривает подъем на 50 базисных пунктов. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер также поддержала продолжение курса на повышение ставки. "Нам предстоит еще немало работы, поскольку мы так и не увидели разворота инфляции, - сказала она на мероприятии, организованном Washington Post. - Мы хотим увидеть устойчивые признаки на протяжении нескольких месяцев того, что инфляция достигла пика и начала снижаться".

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле увеличился до 56,7 пункта по сравнению с 55,3 пункта месяцем ранее, показали данные Института управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для экспертов, которые предполагали снижение в среднем до 53,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Нефть

Вместе с тем нефтяные котировки падают в среду вечером после выхода данных о запасах энергоресурсов в США и публикации итогов заседания ОПЕК+. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по московскому времени подешевели на 2,32% - до $98,21 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени снизились на 2,35% - до $92,2 за баррель.

Участники рынка реагируют на отчет Минэнерго США, указавший на увеличение запасов нефти на прошлой неделе на 4,47 млн баррелей - до 426,55 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 163 тыс. баррелей и составили 225,29 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,4 млн баррелей, до 109,32 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. Кроме того, инвесторы анализируют решение министров ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки.