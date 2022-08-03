ММК изучает возможность оспорить санкции Минфина США

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" изучает принятое американскими властями решение о включении компании и ее контролирующего акционера Виктора Рашникова в SDN List , оценивает его потенциальный эффект и возможность оспаривания введенных санкций всеми доступными способами, говорится в сообщении ММК.

Под американскими санкциями также находится и ряд аффилированных с комбинатом структур, включая турецкий завод ММК Metalurji и имеющее лицензии профучастника рынка ценных бумаг ООО "ИК "ММК-Финанс".

ММК стал вторым российским металлургическим гигантом, включенным в американский санкционный список. Два месяца назад в SDN List вместе с Алексеем Мордашовым попала "Северсталь".

Однако и до введения блокирующих санкций США обе компании испытывали проблемы с экспортом - они начались после включения Рашникова и Мордашова в европейские списки. Сейчас мощности ММК загружены всего на 62%, "Северстали" - на 72%, говорил в минувший понедельник вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.