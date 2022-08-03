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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Commerzbank вышел в прибыль и увеличил выручку на 30% во II квартале

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, получил чистую прибыль во втором квартале 2022 года на фоне роста процентных ставок и усилий по сокращению расходов.

Чистая прибыль банка в апреле-июне составила 470 млн евро против убытка в размере 527 млн евро за аналогичный период годом ранее, следует из его отчетности.

Выручка Commerzbank повысилась на 30%, до 2,42 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самим банком, предусматривал чистую прибыль на уровне 370 млн евро, выручку - 2,28 млрд евро.

Чистый процентный доход подскочил на 26%, до 1,48 млрд евро, тогда как комиссионный доход вырос на 5%, до 896 млн евро.

Коэффициент достаточности основного капитала банка (CET 1) на конец июня составлял 13,7% против 13,4% годом ранее.

В минувшем квартале Commerzbank сократил операционные расходы на 16%, до 1,425 млрд евро, во многом благодаря сокращению штата и оптимизации сети филиалов.

Банк подтвердил прогноз, согласно которому выручка в 2022 году превысит прошлогодний показатель. Кроме того, Commerzbank рассчитывает получить чистую прибыль более 1 млрд евро и сохранить показатель CET 1 на уровне выше 13%.

С начала 2022 года капитализация Commerzbankувеличилась на 3,5%, до 8,42 млрд евро.

Commerzbank Германия
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