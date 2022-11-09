Commerzbank сократил квартальную чистую прибыль и выручку

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года второй по величине банк Германии Commerzbank AG сократил чистую прибыль, однако оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

В июле-сентябре чистая прибыль банка составила 195 млн евро против 403 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Выручка Commerzbank понизилась на 5,9%, до 1,89 млрд евро.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный самим банком, предусматривал чистую прибыль на уровне 116 млн евро, выручку - 1,78 млрд евро.

Чистый процентный доход подскочил на 44,5%, до 1,62 млрд евро, тогда как комиссионный доход понизился на 4,3%, до 849 млн евро.

Коэффициент достаточности основного капитала банка (CET 1) на конец сентября составлял 13,8% против 13,5% годом ранее.

По итогам 2022 года в целом банк рассчитывает получить чистый процентный доход в размере более 6 млрд евро, чистую прибыль - более 1 млрд евро, и сохранить показатель CET 1 на уровне выше 13,5%.

С начала 2022 года капитализация Commerzbank увеличилась на 23,3%, до 10,43 млрд евро.