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Банк Barclays зафиксировал чистую прибыль хуже прогнозов во II квартале

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Британский банк Barclays Plc сократил вдвое чистую прибыль во втором квартале 2022 года из-за разовых факторов.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в апреле-июне составила 1,07 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд) по сравнению с 2,05 млрд фунтов за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 1,19 млрд фунтов.

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Ранее в этом году Barclays сообщил, что ошибочно превысил квоту на размещение некоторых ценных бумаг. В четверг он сообщил, что превышение составило $17,6 млрд, на $2,4 млрд больше его первоначальных оценок. Убытки банка в результате этой ошибки во втором квартале составили 341 млн фунтов.

Кроме того, Barclays зарезервировал 1,3 млрд фунтов в прошедшем квартале на покрытие возможных будущих потерь в связи с этой ошибкой.

Квартальная выручка банка повысилась на 24%, до 6,71 млрд фунтов, чистый процентный доход увеличился на 18%, до 2,42 млрд фунтов.

Коэффициент достаточности основного базового капитала (CET1) на конец квартала составил 13,6% по сравнению с 13,8% на конец марта.

Банк увеличит квартальные дивиденды до 2,25 пенса на акцию с 2 пенсов на акцию и запустит программу выкупа акций на сумму до 500 млн фунтов.

Акции Barclays теряют в цене 2% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 17%.

Barclays
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