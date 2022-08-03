"Мосбиржа" зарегистрировала программу бондов "Русала" на 500 млрд рублей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций МКПАО "Объединенная компания Русал" серии 001Р объемом до 500 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи.

Программе присвоен регистрационный номер 4-16677-A-001P-02E.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

В середине июля "Мосбиржа" зарегистрировала шесть 5-летних выпусков облигаций МКПАО "ОК Русал": серии БО-01 объемом 30 млрд рублей, серии БО-02 и БО-03 по 25 млрд рублей каждая, серии БО-04 на 20 млрд рублей, серии БО-05 и БО-06 объемом по 2 млрд китайских юаней каждая. 27 и 28 июля "Русал" собирал заявки на юаневые выпуски бондов, 3 августа проходит их техразмещение.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций ПАО "Русал Братск" общим объемом 80 млрд рублей.