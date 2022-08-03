"Мосбиржа" начала торги облигациями в юанях

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Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 3 августа начала торги облигациями с расчетами в китайских юанях.

"Новые инструменты ориентированы на самый широкий круг инвесторов, использующих китайскую валюту и номинированные в ней финансовые продукты в своих портфелях, и призваны существенно расширить возможности профессиональных участников рынка и их клиентов", - отмечается в сообщении "Мосбиржи".

Первыми бумагами, доступными инвесторам, стали два выпуска 5-летних облигаций "Русала" с 2-летней офертой объемом 2 млрд юаней каждый.

Сбор заявок на выпуски прошел 27 и 28 июля. Первый выпуск БО-05 объемом 2 млрд юаней был встречен повышенным спросом: в ходе букбилдинга сформирована четырехкратная переподписка, что позволило несколько раз пересмотреть маркетинговый диапазон, понизив на рекордные 110 б.п. первоначальный ориентир в 5%, и закрыть книгу по ставке купона 3,90% годовых. В связи со значительной переподпиской было принято решение на следующий день дополнительно открыть книгу по выпуску БО-06 объемом 2 млрд юаней с идентичными выпуску БО-05 параметрами. Техническое размещение на бирже выпусков проходит 3 августа.

"Долговые инструменты, номинированные в китайских юанях, открывают для российских заемщиков дополнительный источник валютной ликвидности. Первое размещение очень важно для рынка, оно задает ориентир по ставке привлечения в юанях для всех остальных участников. Надеемся, что в перспективе появление на российском рынке облигаций в юанях заинтересует и иностранных, прежде всего азиатских, инвесторов", - заявил директор долгового рынка "Московской биржи" Глеб Шевеленков, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Размещение локальных облигаций, номинированных в китайской валюте, стало особенно актуальным на фоне роста интереса инвесторов к операциям с юанем. По данным биржи, среднедневной объем торгов юанем на "Московской бирже" за первое полугодие 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 12,4 раза и составил 45,7 млрд рублей.

Директор по корпоративным финансам "Русала" Алексей Гренков, комментируя итоги букбилдинга, отмечал, что выбор в пользу размещения облигаций, номинированных в юанях, представляется естественным с учетом текущей ситуации на финансовом рынке. "Мы видим существенный аппетит к такого рода инструментам, как со стороны российских банков, так и со стороны частных инвесторов, для которых переход на юани является хорошей альтернативой традиционным валютным инвестициям", - добавил Гренков.

По мнению первого вице-президента, главы блока рынков капитала Газпробманка Дениса Шулакова, "Русал" создал новый стратегически значимый и своевременный инструмент на российском рынке.

"Выпуск стал уникальным – впервые создан альтернативный привычным валютам инструмент для эмитентов и инвесторов без инфраструктурных рисков. Достигнутый успех формирует все необходимые условия для будущих размещений в таком новом формате. В целом, мы перешли линию "вчерашнего горизонта" российского финансового рынка", - прокомментировал итоги сделки Шулаков.

Помимо ГПБ, организаторами размещения юаневых облигаций "Русала" выступили Московский кредитный банк и банк "Зенит".

По выпускам получен кредитный рейтинг от АКРА на уровне "А+(RU)".