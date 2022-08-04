ЦБ выступил за перевод госкомпаниями средств в валютах недружественных стран в иные валюты

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ опубликовал дальнейшие шаги по девалютизации банковских балансов. Предложения содержатся в документе для общественного обсуждения, посвященном ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций.

Регулятор предлагает дополнить действующую систему надбавок к коэффициентам риска по валютным кредитам и ценным бумагам новыми надбавками, в том числе дифференцированными с учетом эмитента валюты - недружественных государств или стран, не относящихся к недружественным.

Кроме того, Банк России оценит целесообразность установления повышенных нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в "токсичных" валютах. Для уменьшения валютного риска постепенный отказ от использования банками "токсичных" валют должен происходить равномерно по обеим сторонам их балансов. Регуляторные меры, дестимулирующие использование валют недружественных стран, могут быть применены и в отношении небанковских финансовых организаций.

ЦБ допускает, что могут потребоваться дополнительные меры для дестимулирования использования "токсичных" валют компаниями реального сектора.

"Нефинансовым организациям целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. В отношении компаний с государственным участием будет оправдан выпуск правительством РФ соответствующих директив (рекомендаций)", - говорится в документе.

Аналогичные рекомендации правительства могут касаться необходимости отказа от использования в новых контрактах валют недружественных стран, а где это невозможно в сжатые сроки - включение в контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или валютах дружественных стран.