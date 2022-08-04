Банк России не будет выкупать заблокированные активы у финорганизаций

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Банк России не рассматривает как решение проблемы заблокированных активов вариант их выкупа у финансовых организаций, говорится в документе по ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций, опубликованном на сайте регулятора для общественного обсуждения.

Рассматривается вариант особого учета заблокированных активов и обязательств на балансе самих финансовых организаций, а также вариант их выделения в отдельные специальные компании.

"Это (выкуп - ИФ) чревато масштабной денежной эмиссией с разрушительными инфляционными последствиями как для экономики, так и для финансового сектора. Ускорение инфляции приведет к обесценению сбережений и доходов граждан, вызовет существенный рост процентных ставок в финансовом секторе, сделает невозможным формирование долгосрочных сбережений и инвестиций в экономике. Более того, при таком подходе потребовался бы выкуп активов у всех держателей, а не только у финансовых организаций, что сделало бы последствия еще более разрушительными", - говорится в документе.

Банк России напомнил, что в 2022 году в связи с введением санкций финансовые организации понесли прямые и косвенные потери из-за блокировки иностранных активов в недружественных юрисдикциях, отказа иностранных контрагентов проводить операции и расчеты, исполнять обязательства по ранее заключенным сделкам, повышения волатильности финансового рынка в период реализации мощных внешних шоков.

Регулятор рассматривает различные подходы к работе с заблокированными активами российских резидентов и обязательствами перед резидентами недружественных стран, отмечается в документе.

"В числе таких подходов - особый учет данных активов и обязательств на балансе самих финансовых организаций, а также выделение данных активов и обязательств в отдельные специальные компании. При необходимости заинтересованные финансовые организации смогут объединить такие компании в специальные фонды, чтобы совместно отстаивать свои интересы и расширить возможности для встречного обмена требованиями с контрагентами из недружественных стран", - поясняет ЦБ.

Соответствующие правовые основы уже существуют для банков и ЦБ готов рассмотреть возможности применения этих механизмов для других финансовых организаций в случае их востребованности.

Так, регулятор рассматривает возможность использования средств, накапливаемых на счетах типа "С", других специальных счетах в рамках общей работы по разблокированию активов российских резидентов. Кроме того, Банк России готов предоставить финансовым организациям возможность формировать резервы под заблокированные активы в течение более продолжительного времени, чем могут действовать другие послабления.