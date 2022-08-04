ЦБ намерен вернуться к публикации отчетности банков при минимизации рисков

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Банк России предлагает в перспективе вернуться к публикации отчетности финансовых организаций и компаний, но при минимизации санкционных рисков. Об этом говорится в документе ЦБ о ключевых направлениях развития финансового рынка в условиях санкций. Он опубликован для общественного обсуждения.

В марте был принят закон, который разрешил ЦБ до конца 2022 года определять перчень информации, которую оранизации могут не раскрывать для неограниченного круга лиц.

"Без публикации отчетности невозможна нормальная работа финансового рынка, принятие обоснованных решений в отношении финансовых посредников инвесторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами", - отметил регулятор.

Банк России выступает за максимальную прозрачность и доступность информации, необходимой участникам рынка для принятия решений, справедливого ценообразования финансовых инструментов и эффективной работы финансового рынка в целом при минимизации санкционных рисков.

ЦБ проведет анализ и выработает подходы к раскрытию финансовой отчетности, определит, какие позиции могут быть чувствительными к введению санкций, предусмотрев требование по их агрегации или исключение при публикации.

На первом этапе планируется дать право всем финансовым организациям раскрывать финансовую отчетность при соблюдении требований к представлению информации, а на втором этапе - сделать это обязанностью. При этом отдельного обсуждения требуют подходы к раскрытию отчетности по МСФО.

На обозримом горизонте информация о бенефициарах, собственниках и контролирующих лицах финансовых организаций, структуре холдингов раскрываться не будет из-за риска санкций, указал ЦБ. Но для целей надзора за финансовыми организациями все виды отчетности в полном объеме будут представляться в Банк России.