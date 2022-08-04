ЦБ предложил ввести автоматическую докапитализацию институтов развития

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Банк России предлагает предусмотреть автоматические механизмы докапитализации институтов развития в связи с повышением их роли в структурной трансформации экономики, при этом государству следует учесть потребности в докапитализации при планировании расходов бюджета.

Такое предложение есть в документе ЦБ о ключевых направлениях развития финансового рынка в условиях санкций, он опубликован для обсуждения.

По мнению ЦБ, эффективным может стать создание единого для всех институтов развития транспарентного механизма так называемого утвержденного капитала. Это та часть уставного капитала института развития, которая формируется за счет субсидий из федерального бюджета и последующего внесения дополнительных имущественных взносов государства при достижении институтом развития триггерных значений нормативов финансовой устойчивости.

Наиболее четкий механизм утвержденного капитала разработан в отношении "ВЭБ.РФ", он может быть масштабирован на другие институты развития, считают в ЦБ.

Дополнительно институтам развития необходимо усилить среднесрочное прогнозирование консолидированных показателей деятельности, включая капитал, нормативы финансовой устойчивости, не только в целях выявления потребности в докапитализации (иных мер государственной поддержки), но и для обеспечения в перспективе роста деятельности. Применение методов стресс-тестирования также может способствовать более четкому пониманию потребности институтов развития в капитале, полагает регулятор.

ЦБ указал, что для финансирования приоритетных, имеющих стратегическое значение для страны инвестиционных проектов и программ должны использоваться в первую очередь средства бюджета (в том числе за счет увеличения внутреннего государственного долга) и возможности государственных институтов развития. При всей своей стратегической важности эти проекты и программы могут иметь ограниченную коммерческую составляющую и не генерировать денежные потоки в объемах, достаточных для возврата заемных средств.

"Даже предоставление регуляторных стимулов может быть недостаточным для участия банков в финансировании этих проектов. Привлечение для этих целей кредитных ресурсов банковского сектора возможно посредством предоставления банкам государственных гарантий и поручительств институтов развития или выпуска облигаций, обеспеченных такими гарантиями и поручительствами. Для достижения целей экономического развития принципиально важно, чтобы гарантии и поручительства имели характер безусловных и безотзывных обязательств", - говорится в документе.

Кроме того, для повышения эффективности механизма выдачи государственных гарантий необходимо развитие компетенций по оценке потенциала востребованности государственных гарантий. Проекты, которые в силу низкой окупаемости не могут конкурировать за получение банковского финансирования с учетом госгарантий, но имеют стратегическое значение для экономики, должны субсидироваться или софинансироваться за счет прямых инвестиций институтов развития.

Объем субсидий должен быть ограничен для снижения рисков существенного смягчения денежных условий, что потребует от Банка России поддерживать ключевую ставку в экономике на более высоком уровне. Важны приоритизация проектов для субсидирования, направление субсидий именно на решение задач трансформации экономики, а не покрытие прошлых убытков.

Стимулы кредитования

Банк России намерен содействовать развитию правовых и операционных механизмов, способствующих более равномерному распределению кредитного риска внутри банковского сектора, а также между банками и другими участниками финансового рынка, в том числе с использованием цифровых инструментов.

В частности, планируется провести анализ препятствий и необходимых стимулов для более активного использования инструментов секьюритизации банковских кредитных портфелей, синдицирования банковских кредитов и других способов распределения рисков. Это особенно важно, учитывая, что в условиях ограниченного доступа российских компаний к международным финансовым рынкам и недостаточной емкости внутреннего фондового рынка усиливается проблема чрезмерной концентрации кредитного риска ведущих российских банков на нескольких крупнейших российских заемщиках.

Снижение концентрации кредитного риска также может быть достигнуто посредством распределения части риска на государство и институты развития через предоставление банкам гарантий и поручительств. Банк России также будет прорабатывать вопросы распределения рисков между банками, находящимися под санкциями, и другими кредитными организациями, в том числе с использованием потенциала цифровых платформ, что необходимо для сохранения целостности банковского сектора, исключения сценария его фрагментации.

ЦБ также будет проводить работу по расширению потенциала развития региональных банков и наращиванию их возможностей по участию в кредитовании. При наличии выраженного интереса к кооперации со стороны участников рынка регулятор готов рассматривать регулятивные решения и содействовать выработке операционных подходов к созданию специальных банковских объединений с принятием банками солидарной ответственности по обязательствам друг друга, сохранением частичной операционной самостоятельности и делегированием ряда функций головному банку. Для примыкающих участников таких объединений может быть рассмотрен вопрос о значительном снижении регуляторной нагрузки и сокращении объема обязательной отчетности. При этом предполагается усилить внимание на кредитовании такими объединениями локальных субъектов МСП.

По мере восстановления капитала банковского сектора Банк России будет оценивать возможность введения риск-ориентированных регуляторных стимулов для участия банков в проектах по экономическому развитию. Масштаб стимулов может зависеть от значимости проекта и наличия у него дополнительных факторов снижения кредитного риска (например, высокой финансовой устойчивости компании, реализующей проект, ценовых гарантий и предсказуемого спроса на продукцию, мер государственной поддержки и др.). При этом общий объем использования регуляторных льгот следует ограничить, чтобы не накапливать в банковской системе избыточные риски. Лимиты использования льгот для отдельных банков могут зависеть от их запаса капитала и рентабельности.

Для введения таких регуляторных стимулов, а также иных мер поддержки со стороны государства необходимо разработать таксономию (критерии) проектов технологического суверенитета и модернизации экономики. Указанную таксономию может разработать правительство при участии Банка России.