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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Ozon зявил об отсутствии существенных рисков для ликвидности и операций из-за пожара

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности после пожара на складе Ozon в Подмосковье нет, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Там отметили, что Ozon пока оценивает точный размер экономического ущерба от инцидента. Вопрос о компенсации ущерба решается со страховыми компаниями.

В компании уточнили, что товары на складе, оборудование застрахованы на общую сумму до 11 млрд рублей. Кроме того, на 1 млрд рублей застрахована ответственность Ozon в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц.

В настоящее время Ozon продолжает принимать товары от продавцов, доставлять заказы клиентам, поддерживать покупателей и ведет своевременные расчеты со всеми контрагентами в обычном режиме.

Более 100 млн позиций товаров доступны к заказу на витрине Ozon, они размещены на логистических хабах общей площадью свыше 1 млн кв. м., расположенных в 9 регионах страны, а также на складах самих продавцов.

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"Склад на Новой Риге - не единственный в центре страны: в Москву и Московскую область оперативно доставляем из Хоругвино (Солнечногорск) и Твери. Объем заказов перераспределяем по другим нашим объектам, мощности для приемки товаров от наших продавцов увеличены", - отметили в пресс-службе Ozon.

3 августа пресс-служба МЧС РФ сообщила, что огонь охватил склад в подмосковной Истре, более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно. Тушение пожара осложнялось конструктивными особенностями здания и жаркой погодой, к ликвидации возгорания была привлечена авиация МЧС.

По данным пресс-службы МЧС РФ, спасателям удалось локализовать возгорание на площади 55 тыс. кв. м. В результате происшествия обрушилась кровля здания на площади 22 тыс. кв. м.

В пресс-службе скорой помощи Московской области сообщили, что всего "пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, а девять - амбулаторно".

В свою очередь пресс-служба Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники были своевременно эвакуированы со склада.

По факту пожара начата проверка.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье

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Ozon Московская область Подмосковье
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