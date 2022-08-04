Имущество горевшего склада в Истре застраховано в СК "Ингосстрах" на 11 млрд рублей

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Имущество загоревшегося в среду склада Ozon в Истре застраховано в СК "Ингосстрах" на страховую сумму в 11 млрд рублей, говорится в сообщении страховщика.

В "Ингосстрахе" застрахованы товарно-материальные ценности (ТМЦ), оборудование и инвентарь, находящиеся на горевшем складе Ozon в Истре. Имущество застраховано от всех рисков.

Страховщик отмечает, что выполнит свои обязательства в полном объеме в соответствии с договором.

"Ингосстрах" получил уведомление о пожаре от страхователя. Размер ущерба уточняется и будет определен после того, как будет проведено расследование обстоятельств и причин произошедшего пожара.

В среду пресс-служба МЧС РФ сообщила, что огонь охватил склад Ozon в подмосковной Истре, более 1 тыс. сотрудников интернет-магазина смогли покинуть помещение самостоятельно.

По данным МЧС РФ, спасателям удалось локализовать возгорание на площади 55 тыс. кв. м. В результате происшествия в здании также обрушилась кровля на площади 22 тыс. кв. м.

В пресс-службе "скорой помощи" Московской области сообщили, что всего "пострадали 11 человек, из них двое госпитализированы, а девять – амбулаторно".

В свою очередь пресс-служба Ozon заявила, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге, все сотрудники были своевременно эвакуированы со склада.

По факту пожара начата проверка.