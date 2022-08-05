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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

У надзора не было претензий к противопожарным системам склада Ozon в Истре

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - На сгоревшем 3 августа истринском складе Ozon системы противопожарной защиты были смонтированы в полном соответствии с проектом, сообщил в Telegram министр Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

"На итоговой проверке склада в сентябре 2021 года инспекторами Главгосстройнадзора было установлено, что все системы противопожарной защиты смонтированы в полном объеме в соответствии с проектом. Все акты опробования систем были включены в реестр исполнительной документации", - написал он.

Имитация огня при проверке активировала автоматическое пожаротушение.

"Более того, на видео, снятых очевидцами изнутри склада, видно, что пожаротушение сработало", - добавил Гарибян.

Ссылаясь на проектную документацию, министр указал, что складские блоки № 1 и 3 были предназначены для хранения негорючих материалов. Какие товары на самом деле хранились на складе и отчего он загорелся, установит следствие, добавил он.

В пресс-службе Ozon сообщали, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра на Новой Риге.

В СК сообщали, что рассматривают несколько версий случившегося, в том числе короткое замыкание электричества; нарушение техники безопасности при производстве сварочных работ; неосторожное обращение с иными источниками тепла.

Склад загорелся днем 3 августа, пожар потушили к утру следующего дня. Тушение осложняли конструктивные особенности здания и жара. Площадь возгорания достигала 55 тысяч квадратных метров, кровля склада обрушилась на площади 22 тысячи квадратных метров. Пострадали 11 человек, двоим потребовалась госпитализация, их выписали к вечеру 4 августа.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье

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Ozon Московская область Истра Главгосстройнадзор СКР Артур Гарибян
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