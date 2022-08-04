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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе совпало с прогнозом

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - На прошлой неделе количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тысяч и достигло 260 тысяч человек, сообщило Минтруда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 254 тысяч, а не 256 тысяч, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем также ожидали повышения до 260 тысяч по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, сообщает Bloomberg.

Показатель остается близко к максимуму за девять месяцев, отмечает MarketWatch.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло на 6 тысяч - до 254,75 тысячи. Это самый высокий уровень с ноября прошлого года.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 23 июля, повысилось до 1,416 млн с пересмотренных 1,368 млн в предшествующую неделю.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный прирост - до 1,37 млн, по данным Trading Economics.

США Минтруда
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