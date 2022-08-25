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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно сократилось на 2 тысячи

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тысячи и составило 243 тысяч человек, сообщило Минтруда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 245 тысяч, а не 250 тысяч, как сообщалось до этого.

Аналитики в среднем ожидали повышения количества заявок до 252 тысяч по сравнению с ранее объявленным уровнем предыдущей недели, сообщает Bloomberg.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло на 1,5 тысячи - до 247 тысяч.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 13 августа, снизилось до 1,415 млн с пересмотренных 1,434 млн в предшествующую неделю.

Эксперты в среднем прогнозировали подъем показателя до 1,442 млн, согласно данным Trading Economics.

США Минтруда
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