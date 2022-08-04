Власти к октябрю решат, нужно ли дальше сокращать раскрытие корпоративной информации

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Профильные ведомства к октябрю должны решить, нужно ли продолжить сокращение раскрытия корпоративной информации, начатое в марте 2022 года в связи с резким обострением санкционных рисков.

Этот вопрос поднимался в конце июня на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами совета палаты Совета Федерации, следует из перечня поручений премьера по итогам этого мероприятия, с которым ознакомился "Интерфакс".

"Проработайте предложения Совета Федерации о возможности дополнительного сокращения требований к раскрытию информации компаниями с государственным участием, промышленными предприятиями, о возможности предоставления таким организациям права отказаться от предоставления или раскрытия бухгалтерской отчетности, аудиторских заключений, инсайдерской информации или о возможности предоставления такой информации в сокращенном виде по усмотрению организаций", - гласит одно из поручений.

Ответственные за его исполнение - Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг. Свои предложения они должны представить до 1 октября.

На фоне антироссийских санкций Банк России и правительство разрешили компаниям временно не раскрывать ряд сведений о себе, в частности, промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторские заключения. Эти данные также изымаются из свободного доступа в интернете.

В марте правительство разрешило АО временно не раскрывать ряд сведений о себе, в частности, промежуточную, годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторские заключения. Минфин подготовил проект постановления правительства, позволяющий компаниям из-за риска введения санкций ограничивать доступ к своей отчетности в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО). Ряд шагов в направлении закрытия информации предпринял и Банк России. При этом и ЦБ, и Минэкономразвития не раз говорили о том, что временные нормы не следует автоматически делать постоянными.

Закрытие компаниями отчетности из-за санкций приводит к неопределенности для инвесторов, что не позволяет восстанавливать внутренний фондовый рынок, а потому нужно искать баланс в раскрытии данных, заявлял в июле исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук.

"Санкции в данном случае работают именно тогда, когда компании исключительно в полном объеме закрываются. И здесь очень серьезно работают санкции на наш внутренний рынок, и мы не сможем его нормально восстанавливать. И здесь вот нужно найти этот паритет, безопасный для всех участников вариант раскрытия информации", - отмечал Шевчук.

"Когда эскалация санкций закончится, а это рано или поздно произойдет, я думаю, что регулирование в большей степени отдаст это на усмотрение советов директоров. А уже через листинг мы ("Московская биржа" - ИФ) начнем поддавливать для возврата в первоначальное состояние", - говорил, в свою очередь, глава наблюдательного совета "Мосбиржи" Сергей Швецов.

ЦБ в опубликованном 4 августа документе, посвященном ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций, заявил, что предлагает в перспективе вернуться к публикации отчетности финансовых организаций и компаний при условии минимизации санкционных рисков.

"Без публикации отчетности невозможна нормальная работа финансового рынка, принятие обоснованных решений в отношении финансовых посредников инвесторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами", - отметил Банк России.