Российским компаниям могут разрешить не раскрывать отчетность и в 2023 году

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Право российских эмитентов не раскрывать некоторую информацию может быть продлено и после декабря 2022 года, этот вопрос обсуждается, но все же нужно возвращаться к полноценному раскрытию данных, сообщила журналистам директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына.

Постановление правительства о праве компаний временно не раскрывать ряд сведений о себе, в частности, частично или в полном объеме свою отчетность и информацию о выпуске ценных бумаг, если это чревато для них введением санкций, было опубликовано в марте 2022 года. Новый порядок раскрытия действует до 31 декабря 2022 года.

Курицына отметила, что ЦБ провел опрос 100 компаний-эмитентов, облигации и акции которых торгуются на бирже (банки в этом опросе не участвовали в силу полного запрета на публикацию ими ряда данных).

"Нам было важно понять, какая тенденция, насколько много перестало закрывать компаний, которые не могли раньше ничего закрывать. Нашей целью было как раз попытаться определить, что является наиболее важным и существенным и чего компаниям не хватает в том регулировании, которое на постоянной основе у нас действует - 400-е постановление правительства", - заявила глава департамента ЦБ.

Постановление правительства №400 от 4 апреля 2019 года "Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями ФЗ "Об акционерных обществах" и ФЗ "О рынке ценных бумаг" установило случаи, в которых подлежащая раскрытию информация может раскрываться и предоставляться эмитентом в ограниченном объеме из-за санкционных рисков. Этим документом определены также информация и лица, сведения о которых могут не раскрываться и не предоставляться.

"Мы хотели бы пойти по пути возврата к полноценному режиму раскрытия информации для эмитентов, но, может, с дополнением того постоянно действующего регулирования какими-то еще необходимыми видами информации, может быть, если это будет признано необходимым, каких-то еще случаев, в которых эмитент может это не раскрывать", - сказала Курицына.

"Может быть, надо проработать механизм и чуть-чуть большему количеству компаний дать такую возможность и по более широкому перечню самой информации, но все-таки вернуться к режиму нормальному с понятными ограничениями, а не так, что можно вообще все и ничего и никому и никогда. Это создает проблемы в первую очередь для самих же компаний", - добавила она.

Минфин также считает целесообразным постепенно возвращаться к раскрытию компаниями и банками информации, сказал в начале сентября замминистра финансов Алексей Моисеев. Он предположил, что вопрос параметров и перечня раскрытия информации может быть решен в течение осени, чтобы к моменту выхода у компаний годовых отчетов была системность. Однако при этом необходимо будет учесть ряд моментов, в том числе риск расширения санкций.