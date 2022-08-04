Репортаж с OFSI на шее. Обобщение

Evraz провел телеконференцию с инвесторами и аналитиками

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Evraz оказался единственным публичным сталепроизводителем с активами в России, который раскрыл финансовые результаты по МСФО за первое полугодие. Производственные результаты Evraz опубликованы не были.

Другие гиганты отечественной металлургии (ММК, "Северсталь", НЛМК ) предпочли ограничиться операционными результатами, обойдя стороной финансовые данные, и избежали общения с инвесторами, отказавшись от проведения телефонных конференций.

Evraz еще в начале марта, когда Великобритания ввела санкции против крупнейшего акционера группы Романа Абрамовича, остался фактически без совета директоров: из него ушли все неисполнительные участники, остался лишь глава компании (да добавился CFO). Но это было лишь начало испытаний - в мае уже сам Evraz попал в британский санкционный список. Сейчас у компании нет корпоративного брокера, с Evraz больше не работает глобальный аудитор Ernst & Young, а Computershare вскоре прекратит исполнять функции реестродержателя.

Многие компании, оказавшись в схожих (или даже менее суровых) условиях, публичное общение с рынком свели к минимуму. Evraz отказываться от практики конференс-звонков не стал, предоставив аналитикам и частным акционерам уникальную возможность задать все интересующие их вопросы о компании CEO Алексею Иванову и заместителю CFO Дарье Ким. Однако получить конкретные ответы на большинство из них, при всем старании топ-менеджмента, участникам не удалось. На проводе висела мрачная тень британского регулятора OFSI, у которого надо спрашивать разрешение на любое корпоративное телодвижение - с сомнительными шансами его получить.

Основную часть вопросов в ходе телефонной конференции в этот раз задавали не аналитики крупных инвестбанков, а частные инвесторы, которые высказывали опасения по поводу дальнейшего владения акциями Evraz, возможного делистинга с Лондонской фондовой биржи и купонных выплат по облигациям, ближайшая из которых запланирована на сентябрь.

Out Of Control

Сразу несколько частных инвесторов из Великобритании и США высказали в ходе звонка опасения по поводу риска потерять свои акции из-за возможного делистинга компании и санкций, с которыми столкнулся Evraz.

Ким пояснила, что на данный момент все действия Evraz Plc, связанные в том числе с размещением акций на Мосбирже или делистингом с LSE, невозможны из-за заморозки активов и наложенных правительством Великобритании санкционных ограничений.

"К сожалению, на данный момент Evraz находится под санкциями Великобритании и любые действия со стороны Evraz Plc упираются в заморозку активов. Мы не можем принять никаких решений или, как вы спрашиваете в данном случае, провести листинг на Мосбирже, без получения специальной лицензии британского регулятора. На данный момент, к сожалению, эта опция для нас закрыта", - сказала она.

Частного инвестора из Англии, который переживал по поводу возможной "потери инвестиций" в Evraz и настойчиво интересовался действиями при уходе компании с Лондонской фондовой биржи, Иванов попытался успокоить, ответив, что, согласно действующему британскому законодательству, компании запрещено проводить листинг где бы то ни было и что пока акции размещены именно на LSE.

"Нет никакой информации от FCA на данный момент о том, что наш листинг будет прекращен", - сказал он.

Дарья Ким напомнила, что уход с LSE отнюдь не означает, что инвесторы потеряют свои доли в компании. "Ввы продолжите оставаться акционером, просто не будет листинга", - сказала она, вновь отметив, что этот вопрос находится на данный момент "вне контроля компании".

"Мы очень стремимся призвать и стимулировать наших акционеров быть в контакте с правительством (Великобритании - ИФ), FCA или OFSI для разъяснения ситуации. К сожалению, это не то, что мы в состоянии контролировать. Но даже в случае делистинга вы останетесь акционером и ваш пакет не пропадет", - заверила она.

На фоне запрета на любые манипуляции с ценными бумагами Evraz Plc менеджмент сфокусирован преимущественно на стабильности операционной деятельности, и, по словам CEO, у компании "хорошие финансовые позиции, есть cash, мы управляем продажами, производственные объемы на хорошем уровне, мы не видим никаких перебоев в нашей цепочке поставок".

"Что произойдет с рынком акций и с нашим листингом, это, к сожалению, зависит от правительства Великобритании, - добавил Иванов. - Мы запросили специальную генеральную лицензию, и мы ее не получили. Мы только получили несколько лицензий на обеспечение текущих расходов сотрудников, нанятых Evraz Plc, и это всё".

Приблизительно такая же ситуация с купонными выплатами по еврооблигациям - этот вопрос был не менее популярным, чем про акции. Пока Evraz Plc не может ни выплатить купон, ни погасить облигации из-за санкций и заморозки активов.

Дарья Ким напомнила инвесторам, что компании будет "максимально сложно выполнить все обязательства перед держателями облигаций и гарантировать, что каждый получит свои деньги", снова обратив, в частности, внимание на необходимость получения спецлицензии, которую компания уже запросила, однако есть определенные опасения, связанные с таймингом, так как Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании достаточно медленно реагирует на запросы.

Пока компания также будет работать над возможностью изменения облигационной документации, а выкуп бондов возможен в будущем - на данный момент таких планов нет, добавила заместитель CFO.

Нерешенный вопрос

Во втором полугодии Evraz предполагает сокращение капзатрат по сравнению с первым ($513 млн) из-за проблем с поставками оборудования для реализации инвестпроектов по поддержанию производственных мощностей.

"...Я думаю, что наш capex в рублевом выражении во втором полугодии будет ниже, чем в первом. В долларах сложно сказать, так как трудно предсказать, каким будет курс рубля", - сказал Иванов.

Пока компания не смогла полностью закрыть вопрос с заменой импортного оборудования.

"Мы смогли создать определенную подушку безопасности (закупив оборудование - ИФ), когда это всё случилось. Теперь мы смотрим на переориентацию закупок необходимого нам оборудования на российском рынке и в странах Азии. Мы способны найти все необходимые компоненты", - добавил Иванов.

По словам CEO, приоритетными проектами для компании являются завершение строительства новой линии по выпуску рельсов в Пуэбло, строительство ванадиевого производства в Тульской области и расширение производства на Качканарском ГОКе.

Глава компании отметил, что Evraz вынужден был начать снижение производства, но это касается только выпуска стальных полуфабрикатов на "Евраз ЗСМК".

"Согласно нашей стратегии, мы никогда не производим тонны, у которых нет положительной маржинальной прибыли. И начиная с апреля мы немного сократили наш выпуск стальных полуфабрикатов на ЗапСибе. На сегодня все наши мощности загружены на 90%. Да, мы начали снижать производство полуфабрикатов, которые не прибыльны", - сказал он.

Чем помочь?

Американский частный инвестор в конце конференс-колла поинтересовался, "есть ли что-то, что простые акционеры могут сделать, чтобы как-то повлиять на OFSI и другие органы власти и как-то помочь деятельности компании".

"Я не уверена, что нам позволено законодательством давать такие советы вам или другим независимым акционерам. Я думаю, будет полезным, если вы свяжетесь с соответствующими органами власти (...) и донесете до них еще раз, что сложившаяся ситуация влияет не только на деятельность компании, но и на ее акционеров (...)", - резюмировала Ким.