Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Evraz в I полугодии нарастил EBITDA на 19,4% до $2,5 млрд

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Evraz в первом полугодии 2022 года получил $2,486 млрд EBITDA по МСФО (рост на 19,4% к I полугодию 2021 года).

Как говорится в сообщении группы, рентабельность по EBITDA снизилась до 30,7% (годом ранее 33,7%). Росту показателя EBITDA способствовало увеличение цен на угольную продукцию, а также улучшение работы предприятий североамериканского дивизиона компании.

Выручка увеличилась относительно первого полугодия 2021 года на 31% и составила $8,097 млрд.

Чистая прибыль в первом полугодии рухнула до $6 млн против $1,212 млрд годом ранее.

По итогам первого полугодия 2022 года чистый долг Evraz составил $3,165 млрд, общий долг - $3,958 млрд. Соотношение чистый долг/EBITDAна конец июня равнялось 0,6х.

Компания продемонстрировала отрицательный чистый денежный поток в размере минус $59 млн (в первом полугодии 2022 года показатель составлял $836 млн). Это стало следствием увеличения оборотного капитала из-за роста объема складских запасов и дебиторской задолженности на фоне затруднений с экспортом продукции.

Общий размер capex за отчетный период составил $513 млн, включая $253 млн, направленных на проекты развития.

EBITDA североамериканского сегмента Evraz составила в прошлом полугодии $296 млн, стального сегмента компании - составила $1,153 млрд, угольного - $1,174 млрд (прирост более, чем втрое г/г).

В первом полугодии потребители угля Evraz в Корее и Японии отказались от российского сырья из-за санкций, поэтому доля экспортных поставок угля в Китай выросла до 70-90%. При этом компания обращает внимание на проблемы с доступностью грузовых морских судов при отгрузке угля на экспорт.

В январе-июне Evraz добыл 10,1 млн тонн угля, что на 13% ниже показателя за аналогичный период 2021 года.

EBITDA ванадиевого подразделения компания не раскрывает, отмечая, что доля долгосрочных контрактов выросла до 60-65% в первом полугодии.

Evraz – крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Крупнейшим акционером Evraz, согласно данным на конец 2021 года, является Роман Абрамович (владеет 28,64%), ее основатели Александр Абрамов и Александр Фролов контролируют соответственно 19,32% и 9,65% капитала. В марте Абрамович попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем ЕС. За санкциями в отношении Абрамовича последовала временная приостановка листинга акций Evraz на Лондонской фондовой бирже.

Evraz
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ выступил за перевод госкомпаниями средств в валютах недружественных стран в иные валюты

ЦБ выступил за перевод госкомпаниями средств в валютах недружественных стран в иные валюты

"Роснефть" заявила, что свернутая по решению Exxon добыча на "Сахалине-1" не восстановлена

Расписки Ozon выросли на 7%, нивелировав падение предыдущего дня на новостях о пожаре

Нефть Brent умеренно подорожала после обвала накануне

Ozon, "Яндекс" и VK получили льготные кредиты на 130 млрд рублей

Цены на Brent снизились до $98,55 за баррель после выхода данных о запасах в США

Цены на Brent снизились до $98,55 за баррель после выхода данных о запасах в США

Искусство маленьких шагов в большой нефтяной дипломатии. Обобщение

Meta может впервые выпустить облигации

Meta может впервые выпустить облигации

"Газпром" заявил о невозможности возврата турбины на "СП-1" из-за действий Siemens

"Газпром" заявил о невозможности возврата турбины на "СП-1" из-за действий Siemens

Новый оператор "Сахалина-2" будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });