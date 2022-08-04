Evraz в I полугодии нарастил EBITDA на 19,4% до $2,5 млрд

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Evraz в первом полугодии 2022 года получил $2,486 млрд EBITDA по МСФО (рост на 19,4% к I полугодию 2021 года).

Как говорится в сообщении группы, рентабельность по EBITDA снизилась до 30,7% (годом ранее 33,7%). Росту показателя EBITDA способствовало увеличение цен на угольную продукцию, а также улучшение работы предприятий североамериканского дивизиона компании.

Выручка увеличилась относительно первого полугодия 2021 года на 31% и составила $8,097 млрд.

Чистая прибыль в первом полугодии рухнула до $6 млн против $1,212 млрд годом ранее.

По итогам первого полугодия 2022 года чистый долг Evraz составил $3,165 млрд, общий долг - $3,958 млрд. Соотношение чистый долг/EBITDAна конец июня равнялось 0,6х.

Компания продемонстрировала отрицательный чистый денежный поток в размере минус $59 млн (в первом полугодии 2022 года показатель составлял $836 млн). Это стало следствием увеличения оборотного капитала из-за роста объема складских запасов и дебиторской задолженности на фоне затруднений с экспортом продукции.

Общий размер capex за отчетный период составил $513 млн, включая $253 млн, направленных на проекты развития.

EBITDA североамериканского сегмента Evraz составила в прошлом полугодии $296 млн, стального сегмента компании - составила $1,153 млрд, угольного - $1,174 млрд (прирост более, чем втрое г/г).

В первом полугодии потребители угля Evraz в Корее и Японии отказались от российского сырья из-за санкций, поэтому доля экспортных поставок угля в Китай выросла до 70-90%. При этом компания обращает внимание на проблемы с доступностью грузовых морских судов при отгрузке угля на экспорт.

В январе-июне Evraz добыл 10,1 млн тонн угля, что на 13% ниже показателя за аналогичный период 2021 года.

EBITDA ванадиевого подразделения компания не раскрывает, отмечая, что доля долгосрочных контрактов выросла до 60-65% в первом полугодии.

Evraz – крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Крупнейшим акционером Evraz, согласно данным на конец 2021 года, является Роман Абрамович (владеет 28,64%), ее основатели Александр Абрамов и Александр Фролов контролируют соответственно 19,32% и 9,65% капитала. В марте Абрамович попал в санкционные списки сначала Великобритании, а затем ЕС. За санкциями в отношении Абрамовича последовала временная приостановка листинга акций Evraz на Лондонской фондовой бирже.