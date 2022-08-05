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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:08

Lyft увеличила чистый убыток во II квартале при росте выручки сильнее прогнозов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc увеличил чистый убыток на 49,7%, но получил скорректированную прибыль и нарастил выручку.

Как говорится в пресс-релизе Lyft, чистый убыток в апреле-июне составил $377,2 млн по сравнению с $251,9 млн за тот же период 2021 года. Чистый убыток в расчете на акцию составил $1,08 по сравнению с $0,76 годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль составила $0,13 в расчете на акцию.

Выручка компании увеличилась на 29,5%, - до $990,7 млн по сравнению с $765 млн за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали скорректированный убыток в размере $0,04 на акцию при выручке в $989 млн.

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Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат, износа и амортизации (EBITDA) - ключевой показатель рентабельности операций Lyft - составила $79,1 млн, подскочив в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Показатель стал рекордным и превысил ожидания аналитиков почти в четыре раза: эксперты в среднем прогнозировали EBITDA на уровне $20 млн.

В компании ожидают, что в третьем квартале ее выручка составит от $1,04 млрд до $1,06 млрд, тогда как аналитики прогнозируют показатель на уровне $1,1 млрд. Скорректированная EBITDA прогнозируется компанией на уровне $55-65 млн, что превышает консенсус-прогноз экспертов на уровне $61 млн.

Число активных пользователей Lyft на конец второго квартала составило 19,86 млн, увеличившись по сравнению с 17,14 млн на конец первого квартала 2022 года. Экономисты в среднем ожидали роста числа пользователей до 19,9 млн.

Средняя выручка в расчете на одного пользователя Lyft в минувшем квартале составила $49,89 при прогнозе аналитиков на уровне $49,30.

Акции Lyft подорожали на 9,1% на дополнительных торгах в четверг. С начала года они упали на 59,3%.

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