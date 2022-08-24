Lyft сдаст часть офисного пространства в субаренду в четырех городах

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc сдаст почти половину своего офисного пространства в четырех городах в субаренду, поскольку многие сотрудники компании частично работают удаленно.

Представитель компании сообщила, что Lyft сдаст в субаренду 275 тыс. квадратных футов (25,5 тыс. квадратных метров) из 615 тыс. футов имеющегося у нее офисного пространства в субаренду в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Нэшвилле и Сиэтле, подтвердив сообщения СМИ.

Вице-президент Lyft Рейчел Голдстейн сказала, что компания приняла соответствующее решение в связи с растущей площадью неиспользованного офисного пространства. В марте Lyft сообщила, что переходит на "полностью гибкий рабочий формат" для практически 4 тыс. сотрудников.

При этом Lyft продолжит адаптировать стратегию в отношении недвижимости, поскольку ей необходимы изменения, отметила представитель компании.

Lyft, как и многие другие крупные компании, принимает меры по сокращению расходов. В мае, когда акции компании приблизились к историческим минимумам, Lyft объявила о сокращении бюджетов и замедлении темпов подбора нового персонала.

Акции Lyft на дополнительных торгах во вторник подешевели на 0,3%. С начала года они упали на 64,1%.