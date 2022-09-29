Валютные резервы Индии сократились на фоне борьбы ЦБ с падением курса рупии

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI) борется с падением курса рупии и тратит на это значительные средства, что может не помочь в решении проблемы, в результате валютные резервы страны значительно сократились, пишет The Wall Street Journal.

Возможно, Центробанку придется признать, что он мало что может сделать для контроля над падением национальной валюты, которая сейчас торгуется близко к историческому минимуму - около 82 рупии/$1, отмечает газета.

В результате агрессивных действий ЦБ в последние месяцы валютные резервы страны в начале сентября упали до $551 млрд по сравнению с $633,6 млрд в конце 2021 года. Теперь они эквиваленты 8,4 месяца импорта против 13 месяцев в конце прошлого года, сообщает Goldman Sachs.

Главный экономист HDFC Bank Абхик Баруа считает, что RBI придется найти дополнительные способы пополнения резервов, если они опустятся ниже $500 млрд.

Поскольку валютные интервенции быстро съедают резервы, а очевидного конца ралли доллара не видно, RBI по крайней мере должен быть более разумным в использовании своих ресурсов, что, вероятно, в конечном итоге позволит рупии найти свою стоимость.

Так как Индия сильно зависит от импорта энергии, рупия сильно пострадала в этом году. По данным FactSet, она упала на 10% по отношению к доллару. Индия импортирует более 80% потребляемой ею нефти, а инфляция уже восемь месяцев подряд находится выше верхней границы целевого диапазона центрального банка в 6%.

RBI уже повысил базовые процентные ставки на 1,4 процентного пункта в этом году и довел их до 5,4% годовых. Как ожидается, ЦБ поднимет их еще на 0,5 процентного пункта в пятницу.