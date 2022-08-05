Минэкономразвития ждет осенью роста безработицы в России

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ситуация в российской экономике складывается лучше изначальных ожиданий, безработица держится на исторических минимумах, а осенью начнет расти, но ситуацию не стоит драматизировать, она контролируема, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он сказал это на совещании с губернаторами Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

"В целом текущая ситуация в экономике складывается лучше, чем предполагали. В июне мы видим, что "якорем" для экономики оставались сельское хозяйство, добывающая промышленность. В обработке ситуация по-прежнему неравномерная. Чуть более уверенно себя чувствуют отрасли, нацеленные на внутренний спрос. При этом мы видим, что по июню, опережающие показатели по июлю говорят о том, что отрасли, которые были встроены в мировые экспортно-импортные цепочки, испытывают серьезное давление. Округ это почувствовал, в первую очередь металлургия. Просела оптовая торговля, грузооборот, строительство", - сказал министр.

"Потребительская активность остается невысокой, в то же время она восстанавливается. По июню и по июлю видим возобновление роста кредитования физлиц и в корпоративном секторе. Это, в том числе, результат снижения ЦБ ключевой ставки", - добавил он.

"Безработица второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях - 3,9% (в мае и июне - ИФ). В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий видим рост неполной занятости. Осенью, думаю, к сожалению отойдем от этих рекордно низких значений, но ситуацию драматизировать не стоит, она контролируема", - заявил Решетников.

"Предприятия стараются максимально поддерживать трудовые коллективы, ищут режимы работы, которые позволят занятость сохранить. Плюс достаточно большой объем средств выделен на поддержку предприятий, чтобы поддержать рабочие места", - подчеркнул министр.