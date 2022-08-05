Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:46

Минэкономразвития ждет осенью роста безработицы в России

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ситуация в российской экономике складывается лучше изначальных ожиданий, безработица держится на исторических минимумах, а осенью начнет расти, но ситуацию не стоит драматизировать, она контролируема, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он сказал это на совещании с губернаторами Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

"В целом текущая ситуация в экономике складывается лучше, чем предполагали. В июне мы видим, что "якорем" для экономики оставались сельское хозяйство, добывающая промышленность. В обработке ситуация по-прежнему неравномерная. Чуть более уверенно себя чувствуют отрасли, нацеленные на внутренний спрос. При этом мы видим, что по июню, опережающие показатели по июлю говорят о том, что отрасли, которые были встроены в мировые экспортно-импортные цепочки, испытывают серьезное давление. Округ это почувствовал, в первую очередь металлургия. Просела оптовая торговля, грузооборот, строительство", - сказал министр.

"Потребительская активность остается невысокой, в то же время она восстанавливается. По июню и по июлю видим возобновление роста кредитования физлиц и в корпоративном секторе. Это, в том числе, результат снижения ЦБ ключевой ставки", - добавил он.

"Безработица второй месяц подряд держится на рекордно низких значениях - 3,9% (в мае и июне - ИФ). В то же время по ряду отраслей, по ряду предприятий видим рост неполной занятости. Осенью, думаю, к сожалению отойдем от этих рекордно низких значений, но ситуацию драматизировать не стоит, она контролируема", - заявил Решетников.

"Предприятия стараются максимально поддерживать трудовые коллективы, ищут режимы работы, которые позволят занятость сохранить. Плюс достаточно большой объем средств выделен на поддержку предприятий, чтобы поддержать рабочие места", - подчеркнул министр.

Минэкономразвития Максим Решетников УрФО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минсельхоз РФ может пересмотреть планы по экспорту зерна и видит риски для сбора 130 млн т

У надзора не было претензий к противопожарным системам склада Ozon в Истре

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Репортаж с OFSI на шее. Обобщение

Военная операция на Украине

Турция анонсировала выход из портов Украины еще трех судов с зерном

Думе предложили разрешить находиться на СМП не более чем одному иностранному кораблю

Думе предложили разрешить находиться на СМП не более чем одному иностранному кораблю

Латвия приостановила соглашение об экономическом сотрудничестве с Россией

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });