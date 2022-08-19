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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Регистрируемая в России безработица с конца июля не превышает 0,9% от рабочей силы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В России с 25 июля регистрируемая безработица не превышает 0,9% от рабочей силы, сообщила через пресс-службу вице-премьер Татьяна Голикова.

"Численность зарегистрированных безработных граждан с 25 июля по 15 августа 2022 года сократилась на более чем 6 тысяч человек и составила 675 тысяч граждан", - добавила она.

Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, с 25 июля по 15 августа изменилось с 130,6 тысячи до 142,7 тысячи человек, число работников, находящихся в простое, - с 105,4 тысячи до 106,4 тысячи человек

Замминистра труда Елена Мухтиярова сообщила, что в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" продолжается прием заявок от граждан на профессиональное обучение. Более 90 тысяч человек уже приступили к обучению, а завершили - 46 тысяч В рамках программы стимулирования найма трудоустроено порядка 12 тысяч человек,добавила замминистра.

По данным Росстата, уровень безработицы в июне оставался в значениях мая 3,9%, что является историческим минимумом безработицы за период наблюдений с 1991 года. Общая численность безработных в России составила 3 млн человек. Число вакансий на портале "Работа России" превышает 2,4 млн.

Татьяна Голикова Минтруда Росстат
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