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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

В РФ зафиксирован рост числа официально зарегистрированных безработных

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Количество зарегистрированных безработных граждан в РФ с 23 по 30 мая увеличилось на 11,5 тысяч, также отмечается рост числа работников, находящихся в простое и работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Численность зарегистрированных безработных граждан с 23 по 30 мая увеличилась на 11,5 тыс. человек до 686,4 тыс. граждан", - сообщили журналистам в аппарате вице-премьера.

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Кроме того, за период с 23 по 30 мая выросло на 2,7 тыс. количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, - с 127,5 тысяч до 130,2 тысяч человек. Число работников, находящихся в простое, возросло на 1,2 тыс. - с 130,7 тысячи до 131,9 тыс. человек.

При этом вице-премьер отметила, что "в то же время продолжается рост числа вакансий на портале "Работа в России". На сегодняшний день соискателям доступно более 2,250 млн предложений о работе".

"Количество вакансий превышает численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, почти в 3,3 раза", - подчеркнула Голикова, слова которой привели в ее аппарате.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в свою очередь, отметил, что продолжается прием заявок на переобучение граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости". Приступили к обучению 25,6 тыс. человек.

По данным ВНИИ труда, рынок в РФ постепенно адаптируется к новым условиям, ситуация, в целом, остается стабильной, число вакансий с марта возросло на 400 тыс., фиксируется также рост зарплат и отсутствие массовых высвобождений.

Вместе с тем директор ВНИИ Дмитрий Платыгин сказал, что наблюдаемая позитивная динамика "связана, в том числе с сезонным фактором". "Апрель - это тот месяц, когда активно ведется рекрутинг на сезонные работы, при этом на зимних сезонных работах во многих регионах сотрудники еще сохраняют свои места", - добавил он.

1 июня Росстат сообщил, что уровень безработицы в России в апреле 2022 года опустился до 4%, обновив исторический минимум за период наблюдений показателя с 1991 года.

Предыдущий исторический минимум - 4,1% - был достигнут в феврале 2022 года и удерживался в марте. В январе этого года безработица в РФ повысилась до 4,4%.

Общая численность безработных в России в апреле 2022 года составила 3 млн 005 тыс. человек, что на 73 тыс. ниже показателя марта 2022 года.

Татьяна Голикова
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