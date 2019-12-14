Студия Warner Bros. запускается с проектом фильма-ужасов "Лавкрафт"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сценаристы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс станут продюсерами хоррора "Лавкрафт" (Lovecraft) для студии Warner Bros., сообщает Hollywood Reporter.

"Лавкрафт" - экранизация одноименного графического романа Ганса Родионоффа и Кита Гиффена.

Как пишет издание, создатели нового проекта задаются вопросом, что если ужасы, которые придумал Говард Филлипс Лавкрафт, на самом деле не вымысел, а правда?

Режиссером выступит Карин Кусама, постановщик лент "Эон Флэкс" и "Тело Дженнифер", она же - сопродюсер. Даты выхода "Лавкрафта" и кастинг еще не определены.

Говард Филлипс Лавкрафт - американский писатель, творивший на стыке хоррора, фантастики и фэнтези, придумал собственный уникальный мир. Его стиль получил название "лавкрафтовские ужасы" и оказал влияние не только на современную литературную фантастику, но и на кино Голливуда.

Центр повествования Лавкрафта составляют "мифы Ктулху" - произведения, объединённые своеобразной общей мифологией. Само имя "Ктулху" родилось в рассказе "Зов Ктулху" 1928 года, там его носит одно из придуманных божеств. При этом "Мифы Ктулху" - литературная вымышленная вселенная, созданная не только Лавкрафтом, но и детально разработанная другими авторами как при жизни писателя, так и после его смерти.

Многие книги Лавкрафта легли в основу хоррор-фильмов, часто малобюджетных, категории "В".

Среди экранизаций: "Умри, монстр, умри!" (в основе: "Цвет из иных миров"), 1965; "Проклятие" ("Цвет из иных миров"), 1987; "В пасти безумия" ("Хребты безумия" и др), 1994, - фильм ужасов, снятый Джоном Карпентером, основан не только на произведениях Лавкрафта, но и книгах Стивена Кинга; "Дагон" ("Тень над Иннсмаутом"), 2001; "Цвет из тьмы" (все тот же "Цвет из иных миров"), 2008. "Зов Ктулху", 2005; и многие другие.