Поиск

Студия Warner Bros. запускается с проектом фильма-ужасов "Лавкрафт"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Сценаристы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс станут продюсерами хоррора "Лавкрафт" (Lovecraft) для студии Warner Bros., сообщает Hollywood Reporter.

"Лавкрафт" - экранизация одноименного графического романа Ганса Родионоффа и Кита Гиффена.

Как пишет издание, создатели нового проекта задаются вопросом, что если ужасы, которые придумал Говард Филлипс Лавкрафт, на самом деле не вымысел, а правда?

Режиссером выступит Карин Кусама, постановщик лент "Эон Флэкс" и "Тело Дженнифер", она же - сопродюсер. Даты выхода "Лавкрафта" и кастинг еще не определены.

Говард Филлипс Лавкрафт - американский писатель, творивший на стыке хоррора, фантастики и фэнтези, придумал собственный уникальный мир. Его стиль получил название "лавкрафтовские ужасы" и оказал влияние не только на современную литературную фантастику, но и на кино Голливуда.

Центр повествования Лавкрафта составляют "мифы Ктулху" - произведения, объединённые своеобразной общей мифологией. Само имя "Ктулху" родилось в рассказе "Зов Ктулху" 1928 года, там его носит одно из придуманных божеств. При этом "Мифы Ктулху" - литературная вымышленная вселенная, созданная не только Лавкрафтом, но и детально разработанная другими авторами как при жизни писателя, так и после его смерти.

Многие книги Лавкрафта легли в основу хоррор-фильмов, часто малобюджетных, категории "В".

Среди экранизаций: "Умри, монстр, умри!" (в основе: "Цвет из иных миров"), 1965; "Проклятие" ("Цвет из иных миров"), 1987; "В пасти безумия" ("Хребты безумия" и др), 1994, - фильм ужасов, снятый Джоном Карпентером, основан не только на произведениях Лавкрафта, но и книгах Стивена Кинга; "Дагон" ("Тень над Иннсмаутом"), 2001; "Цвет из тьмы" (все тот же "Цвет из иных миров"), 2008. "Зов Ктулху", 2005; и многие другие.

Warner Bros Говард Лавкрафт

Новости
Умершие знаменитости

Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в "Крестном отце 2" и "Леоне"

Умер актер Дэнни Айелло, снявшийся в "Крестном отце 2" и "Леоне"

Объявлена дата премьеры четвертой части "Матрицы"

Объявлена дата премьеры четвертой части "Матрицы"

Драгоценности Зыкиной пустят с молотка с согласия наследников

Лауреатом премии "Большая книга" стала биография Венедикта Ерофеева

Лауреатом премии "Большая книга" стала биография Венедикта Ерофеева
Умершие знаменитости

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"

Американские кинокритики назвали "Ирландца" Скорсезе лучшим фильмом года

Американские кинокритики назвали "Ирландца" Скорсезе лучшим фильмом года

Журнал Cahiers du cinema назвал лучшие фильмы десятилетия

"Фаворитка" Лантимоса стала лучшим фильмом по версии Европейской киноакадемии

Актриса Хелен Миррен получит почетного "Золотого медведя" Берлинале

Актриса Хелен Миррен получит почетного "Золотого медведя" Берлинале
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');