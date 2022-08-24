Акционеры Amur Minerals одобрили продажу проекта Кун-Манье фирме Свиблова

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Акционеры Amur Minerals одобрили продажу никелево-полиметаллического проекта Кун-Манье в Амурской области фирме "Беринг Металс", подконтрольной Владиславу Свиблову.

Как сообщила Amur Minerals, за сделку проголосовало почти 94% акционеров, принявших участие в собрании, при явке менее 21%.

Сумма сделки составит $35 млн, которые будут выплачены сразу по закрытии сделки.

Ранее структура Свиблова предлагала купить Кун-Манье за $105 млн, включая $15 млн после закрытия сделки, остальное - с рассрочкой на несколько лет. Однако акционеры Amur Minerals сделку не поддержали: в собрании приняли участие 22% акционеров, и из них 73% проголосовали против. На этот раз предложение было структурировано по-другому, к тому же акционерам были обещаны спецдивиденды 1,8 пенса на акцию в течение 90 дней с момента получения средств.

Сделка еще подлежит одобрению ФАС России и правкомиссии по иностранным инвестициям.

Amur Minerals - британская компания, занимающаяся геологоразведкой месторождений на Дальнем Востоке России. Кун-Манье - флагманский проект Amur Minerals. Capex до начала производства оценен по ТЭО в $1,14 млрд.

Свиблов - выходец из сферы недвижимости, в 2019 году инвестировал в Озерное полиметаллическое месторождение, а потом стал собирать портфель золотых активов. В 2020 году купил Highland Gold, а также рудники Дархан и Дарасун, в 2021 году - Trans-Siberian и "Золото Камчатки". По подсчетам Союза золотопромышленников России, структуры Свиблова по итогам 2021 года вошли в лигу крупнейших компаний России, заняв третье место в стране с суммарной добычей около 16 тонн золота. Летом 2022 года Свиблов выкупил российские активы группы Kinross.