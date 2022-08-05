Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

OR Group не смогла досрочно погасить бонды двух выпусков на 47,3 млн рублей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") сообщило, что не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-03 на 41,687 млн рублей и серии 002Р-02 на 5,597 млн рублей.

Возможность досрочного погашения по облигациям данных серий наступила ранее вследствие дефолтов по выплатам купонов.

Причина неисполнения обязательств - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере", отмечает эмитент.

Ранее компания предложила бондхолдерам рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов: первый - это пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй - пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых; третий вариант - конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ", после конвертации нынешним владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании.

После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование.

OR Group объявила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07 в январе 2022 года. В дальнейшем, до конца марта, компания выполняла все обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле-августе допустила ряд дефолтов по остальным выпускам облигаций.

В обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. С апреля не осталось выпусков облигаций компании без объявленных по ним дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 760 объектов в 308 городах России.

OR Group Обувь России Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин до конца года запретил владельцам из недружественных стран продавать акции банков РФ

Мировые цены на продовольствие снижаются четвертый месяц подряд

Мировые цены на продовольствие снижаются четвертый месяц подряд

ЦБ призвал банки заранее информировать клиентов об изменении условий обслуживания

ЦБ призвал банки заранее информировать клиентов об изменении условий обслуживания

Минсельхоз РФ может пересмотреть планы по экспорту зерна и видит риски для сбора 130 млн т

Минсельхоз РФ может пересмотреть планы по экспорту зерна и видит риски для сбора 130 млн т

У надзора не было претензий к противопожарным системам склада Ozon в Истре

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Промпроизводство в Германии в июне неожиданно выросло на 0,4%

Репортаж с OFSI на шее. Обобщение

Военная операция на Украине

Турция анонсировала выход из портов Украины еще трех судов с зерном

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });