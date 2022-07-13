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Суд решил взыскать с OR Group 580 млн рублей в пользу Промсвязьбанка

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к ООО "ОР" (дочерняя компания OR Group) о взыскании более 580,1 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в судебных материалах. Мотивировочная часть пока не опубликована.

OR Group 20 января 2022 года допустила технический дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, основным держателем которых был Промсвязьбанк (около 99% выпуска облигаций).

Позже группа сообщила о переговорах с представителем владельцев биржевых облигаций об их пролонгации, при этом отметив, что ранее обсуждала вопрос пролонгации облигационного выпуска БО-07 в рамках действующего лимита с основным держателем облигаций - Промсвязьбанком, однако "компания так и не получила окончательного ответа от ПАО "Промсвязьбанк", что привело к невыполнению обязательств по облигациям".

Ранее сообщалось, что с конца июня 2022 года представитель владельцев облигаций ООО "ОР" - ООО "Регион Финанс" направило в Арбитражный суд Москвы восемь исковых заявлений о взыскании задолженности по облигациям на общую сумму более 4,77 млрд рублей.

Иски направлены по облигационным займам серии 001Р-01, -02, -03, -04, а также 002Р-01, -02, -03 и -04. К производству пока не приняты только заявления по облигационным займам серий 001Р-02 и 002Р-04.

До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

В июне компания сообщила, что предлагает владельцам облигаций рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов. После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного собрания владельцев облигаций, о старте голосования компания сообщит отдельно.

Сейчас в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. У компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

OR Group - торговая платформа, которая развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов. Группа управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika.

OR Group Обувь России Арбитражный суд Москвы Промсвязьбанк Регион Финанс
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