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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

OR Group допустила техдефолт по облигациям двух выпусков на 7,3 млн рублей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ОО "ОР" (прежнее название "Обувь России") допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 24-й период по облигациям серии 001P-03 на 4,725 млн рублей, а также не смогло досрочно погасить облигации серии 002Р-03 на 2,529 млн рублей. Об этом говорится в сообщениях компании.

Причина указана прежняя - отсутствие на счете эмитента достаточной суммы средств.

OR Group объявила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07 в январе 2022 года. Затем до конца марта, компания выполняла все обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле-августе допустила ряд дефолтов по остальным выпускам облигаций.

Сейчас в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. С апреля не осталось выпусков облигаций компании без объявленных по ним дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

Владельцам облигации компания предложила три индикативных варианта реструктуризации бондов: первый - это пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй - пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых; третий вариант - конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ", после конвертации нынешним владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании.

После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного общего собрания владельцев облигаций.

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. В сети группы 760 торговых и сервисных точек под брендом Westfalika в 308 городах России.

OR Group Обувь России Westfalika Мосбиржа
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