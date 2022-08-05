Путин до конца года запретил владельцам из недружественных стран продавать акции банков РФ

Также запрещена продажа "недружественными" акционерами долей в стратегических компаниях, "Сахалине-1" и Харьягинском СРП

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин до конца 2022 года запретил лицам из недружественных стран проводить сделки с акциями российских банков.

Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство и ЦБ должны в течение 10 дней подготовить список российских банков, на которые распространится этот запрет.

При этом, как следует из указа, президент РФ оставляет за собой право специальным решением разрешить продажу акций. Срок действия ограничения на сделки также может быть продлен по решению президента.

Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года совершение сделок по покупке и продаже долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденных указом от августа 2004 года, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Кроме того, под действие указа подпадают доли участия в соглашениях о разделе продукции (СРП) "Сахалин-1" и Харьягинском СРП, а также доли в компаниях-производителях оборудования для топливно-энергетического комплекса (ТЭК), оказывающих услуги по сервисному обслуживанию и ремонту такого оборудования.

В перечне также производители и поставщики тепловой и электрической энергии, компании по переработке нефти и нефтяного сырья и производству продуктов их переработки.

Ситуация с банками

В июле замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что власти не будут давать разрешения на продажу российских активов иностранными банками в ответ на меры против российских банков за рубежом.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что решения по ходатайствам на продажу "дочек" иностранных банков будут приниматься индивидуально, правительственная комиссия будет учитывать отношение к банкам РФ в странах.

В настоящее время несколько крупных иностранных банков, работающих в странах, которые ввели санкции против РФ, планируют продать российские "дочки". Так, о намерениях продать активы в России заявляли итальянская группа UniCredit, американская Citigroup, британский HSBC. Последний, по данным западных СМИ, подписал соглашение о продаже российской "дочки" Экспобанку, однако сделка пока не получила добро ни от ЦБ, ни от правительства.