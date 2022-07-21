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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

HSBC договорился о продаже своей российской "дочки" Экспобанку

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - HSBC подписал соглашение о продаже 100% российского "Эйч-эс-би-си банка" Экспобанку, сообщил Reuters со ссылкой на представителя британского банка. Позднее HSBC сообщил, что сделка еще требует одобрения ряда российских регулирующих органов.

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"После стратегической оценки HSBC подписал соглашение о продаже 100% долей "Эйч-эс-би-си банка" Экспобанку. Завершение данной сделки подлежит одобрению различными регулирующими органами в России. В результате продажи этого актива группа HSBC прекратит свою деятельность в России", - сообщил "Интерфаксу" представитель HSBC.

Экспобанк от комментариев отказался.

Информация о том, что британский HSBC ведет переговоры о продаже своего российского подразделения российскому Экспобанку, появилась в начале июля. Источники Bloomberg отмечали, что переговоры тогда находились в продвинутой стадии.

Сделка ознаменовала бы еще один выход с российского рынка международного банка после начала специальной военной операции России на Украине. В мае французская Societe Generale продала дочерний Росбанк группе "Интеррос" Владимира Потанина. В июне PPF Group в рамках первой части сделки продала контрольные доли в российских подразделениях, в том числе в ХКФ банке, группе российских инвесторов.

В середине июля замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что власти не будут давать разрешения на продажу российских активов иностранными банками в ответ на меры против российских банков за рубежом.

HSBC несколько лет назад ушел с розничного банковского бизнеса в России и теперь в основном обслуживает корпоративных клиентов. По данным рейтинга "Интерфакс-100", на конец 2021 года совокупные активы российского "Эйч-эс-би-си банка" составляли 89,2 млрд рублей (70-е место в рэнкинге по этому показателю).

HSBC в апреле заявил, что его дочерний банк в России больше не принимает на обслуживание новых клиентов. В первом квартале группа отразила расходы в размере $250 млн, связанные с российскими контрагентами.

Экспобанк, принадлежащий российскому предпринимателю Игорю Киму, имеет офисы в более чем 50 городах России и ведет корпоративный и розничный бизнес. Ни банк, ни его владелец не находятся под санкциями. По данным источников Bloomberg, Экспобанк также ведет переговоры о покупке розничного подразделения американкой Citigroup.

По итогам 2021 года Экспобанк с активами в 161,8 млрд рублей занимал 41-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100".

HSBC Великобритания Экспобанк Игорь Ким Украина
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