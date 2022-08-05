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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

Что произошло за день: пятница, 5 августа

Переговоры Путина и Эрдогана, прекращение выдачи россиянам виз в Болгарию и Латвию, более 18,5 тыс. новых случаев COVID-19 в России

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин и Эрдоган провели переговоры в Сочи. По итогам встречи лидеры договорились об оплате поставок российского газа в рублях, а также подчеркнули необходимость полного выполнения стамбульской "зерновой сделки" и подтвердили приверженность политическому единству и территориальной целостности Сирии.

- Президент РФ до конца года запретил владельцам из недружественных стран продавать акции банков РФ. Кроме того, Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря покупку и продажу долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденных указом от августа 2004 года.

- В России за сутки выявили 18 555 новых случаев коронавируса. Суточный прирост впервые с начала апреля превысил 18,5 тыс. случаев.

- Временная администрация Энергодара сообщила о двух обстрелах территории Запорожской АЭС со стороны ВСУ. После первого удара сообщалось об обрыве двух линий электропередачи, идущих к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, после второго характер и масштаб повреждений уточняется. Энергодар находится на подконтрольной РФ части области.

- Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз и виз для собственников недвижимости. Заявление об этом последовало после того, как МИД РФ объявил о высылке 14 болгарских дипломатов. В российском министерстве иностранных дел подчеркнули, что это ответ на признание персонами нон грата 70 сотрудников загранучреждений РФ.

- Россия вводит запрет на въезд в отношении 62 канадских граждан. В МИД РФ назвали это решение ответом на очередное расширение 27 июня и 7 июля антироссийских персональных санкций.

- Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам на неопределенный срок.

- Госпитализированного главу временной херсонской администрации решили доставить в Москву на лечение. Владимир Сальдо будет направлен в НИИ Склифосовского. О госпитализации он сам сообщил накануне вечером.

- Суд в Уфе отказался перенести рассмотрение дела Юрия Шевчука в Петербург. Музыкант просил суд изменить территориальную подсудность дела о дискредитации армии и передать его в суд по месту его проживания.

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