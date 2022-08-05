Банки Литвы ждут разъяснений от властей по калининградскому транзиту

Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Литовские банки, опасающиеся обслуживать платежи за калининградский транзит из-за вероятности нарушить санкции против России и Белоруссии, ждут официальных разъяснений от властей Литвы о том, возможны ли исключения из санкционного режима. Об этом заявила Литовская ассоциация банков.

Там считают, что режим исключений возможен, если будет признано, что обеспечение транзита является потребностью литовского государства.

"Для того чтобы финансовое учреждение могло рассмотреть возможность применения исключения, конкретно связанного с удовлетворением потребности государства, нужно, чтобы эта необходимость была подтверждена в письменной форме ответственным государственным учреждением", - говорится в сообщении.

Конкретное учреждение ассоциация не называет.

По мнению организации, такое подтверждение позволит Службе расследования финансовых преступлений (СРФП) принять решение о применении исключения.

СРФП 4 августа заявила, что исключения при обслуживании платежей за калининградский транзит могут применяться, но каждая ситуация будет оцениваться индивидуально. Служба также указала, что уже применила одно такое исключение.

Как утверждает Литовская ассоциация банков, большинство литовских финансовых учреждений уже приняло решение из-за риска нарушения действующих санкций постепенно отказываться от платежей, связанных с Россией и Белоруссией.

Ассоциация считает, что индивидуальные исключения могут применяться только к платежам, связанным с гуманитарной помощью, например, к пенсиям или медицинским средствам, а также с важнейшими потребностями государства, такими, как выполнение международных соглашений.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь на прошлой неделе сообщил, что передал в МИД Литвы ноту по поводу предполагаемого прекращения платежей за услуги калининградского транзита. Он объяснил, что операторы, пользующиеся услугами "Литовских железных дорог" в России, должны оплачивать перевозку грузов, а Вильнюс замкнул все эти платежи на единственный банк - Siauliu bankas, который перестанет осуществлять операции с Россией с сентября. Эти решения он назвал новым ударом по транзиту в Калининградскую область через Литву.

На сайте Siauliu bankas сообщается, что после 1 сентября "исключения из осуществления платежей по предварительному согласованию могут применяться к таким случаям, когда платежи осуществляются в гуманитарных целях или для обеспечения государственных функций".

Банк утверждает, что сейчас выясняет ситуацию с ответственными учреждениями. "Сейчас мы сотрудничаем с ответственными учреждениями по уточнению и отнесению транзитной услуги к функциям государства, затем мы рассмотрим возможность применения к ней исключения, согласно приемлемым для банка рискам", - сказала пресс-атташе Siauliu bankas Моника Рожите.

Минтранс Литвы считает, что применять режим исключений к платежам за калининградский транзит необходимо.